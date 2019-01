Kinotipp & Gewinnspiel: „Alita: Battle Angel” – Engerl Bengerl

Manga und Anime boomen seit Jahren, und Hollywood streckt gierig seine Finger danach aus. So wurde uns schon – mit polarisierendem Ergebnis – ein Remake von Ghost in the Shell geschenkt. Diesmal am Zug: Kultregisseur Robert Rodriguez mit Alita: Battle Angel. Wir verlosen 3 exklusive Fan-Packages!

Text: Markus Höller

Grundsätzlich kann man da schon ein gutes Gefühl haben, nimmt sich doch der Tarantino-Spezl aus Mexiko gerne und gewissenhaft der Randgruppen-Medien und -Ästhetik an. Die beiden Teile von Sin City beispielsweise gelten durchaus als legitime Interpretationen des Frank-Miller-Stoffs. Nicht ganz einfach. Im aktuellen Spektakel handelt es sich um die Realverfilmung (mit reichlich CGI) des Kult-Mangas Battle Angel Alita, eine Art Pinocchio-Geschichte in einer postapokalyptischen Welt.

Anita, ein betörend schnuckeliger Android, erfährt entgegen seiner Bestimmung als präzise und tödliche Kampfmaschine, was es heißt, ein Mensch zu sein. Klassischer Stoff, der Dank der opulenten Gestaltung von Rodriguez sowie Drehbuch- und Produktionsmitwirkung von James Cameron das Zeug zu einem neuen Sci-Fi-Blockbuster abseits der ausgetrampelten Philip-K.-­Dick-Pfade hat. Sehenswert: Christoph Waltz als rühriger Cyborg-Adoptiv­papa.

Alita: Battle Angel

Regie: Robert Rodriguez

Drehbuch: James Cameron, Laeta Kalogridis und Robert Rodriguez; basierend auf den Mangas „Gunnm” von Yukito Kishiro

Produziert von: James Cameron und Jon Landau

Cast: Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Ed Skrein, Jackie Earle Haley, Keean Johnson

Verleih: 20th Century Fox

Kino-Start: 14.2.2019

Info: AlitaKinoTickets.at

ZU GEWINNEN:

Wir verlosen exklusiv 3 Alita-Fan-Packages bestehend aus je einer „Alita Comic Perfect Edition“ und einem „Alita T-Shirt”!

HIER GEHT ES DIREKT ZUM GEWINNSPIEL

