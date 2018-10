Schwarm der Woche – Xenija, Putins Sargnagel in spe

Xenija Sobtschak ist Russlands ultimatives It-Girl, also sowas wie Paris Hilton. Die aber gelegentlich auch gegen Wladimir Putin in den Ring steigt, zumal der mal der Vize ihres Vaters war. Aber eins nach dem andern …



Text: Manfred Sax

Bürgermeisterstochter, Model, It-Girl, Schauspielerin, Reality-Showmaster, Journalistin: Nenn mir einen coolen Job, und sie hat ihn im Portfolio. Womit sie laut Forbes Magazin in den Top10 der bestbezahlten Promis Russlands ist. Aber wenn es nach Xenija Sobtschak geht, ist das erst der Anfang. Vergangenen März machte die Tochter des ehemaligen Bürgermeisters von St. Petersburg, Anatoly Sobtschak, einen ersten Anlauf Richtung Präsidentin des Landes. Ihr Rivale, jawohl, war kein Geringerer als Wladimir Putin. Den sie im Übrigen von klein auf kennt. Der allmächtige Russe war mal der Vize ihres Vaters, der Gelegenheiten, da gelegentlich den guten Ersatzonkel raushängen zu lassen, gab es für letzteren nicht wenige. Eine Wahlfarce war es trotzdem nicht, immerhin errang Ms Xenija 1.4% der Stimmen (Putin: 75%). Aber dass der großmächtige Russe auch nur mit Wasser kocht, zeigte sich bekanntlich vergangenen Sommer anlässlich einer Hochzeit im tiefsten Österreich, wo noch Trachten das Landschaftsbild prägen. Einer, der mit so einer Braut tanzt, hat auch ungeschützte Weichteile. In die Ms Xenija beim nächsten Wahlgang, den es sicher auch wieder mal geben wird, eventuell treten könnte, denn auf der Nudelsuppe dahergeschwommen ist sie nicht. Allerdings hat die schöne Russin in der Zwischenzeit nicht Trübsal geblasen, sondern … aber alles der Reihe nach: 6 Gründe, warum der mächtige Russe die flexible Xenija immer im Auge behalten sollte:

1. Bekanntlich badet Putin gern in eiskaltem Wasser. Aber wie Ms Sobtschak hier demonstriert, kann sie das auch. Dass sie den Härtetest nicht mit nacktem Oberkörper absolviert, hat die obligaten Gründe. Außerdem hat sie das bereits mit 18 gemacht.

2. Mit 18 war sie Model. Unter anderem stand sie für das Cover der Pulp-LP ”This is Hardcore“ (März 1998) vor der Kamera. „Es hat Spaß gemacht“, erzählte sie Englands Männermagazin FHM. Und man muss jetzt kein Mathematiker sein, um rauszukriegen, dass sich für die am 5.11.1981 geborene Xenija das mit den 18 Jahren nicht ganz rechnen konnte. Allerdings musste sie 18 sein, um solche Aufnahmen zu machen. Wenn es sein muss, macht Ms Sobtschak also Unmögliches möglich. So geht Politik.

3. Nach Intermezzi in den Unis von St. Petersburg und Moskau (Politikwissenschaft), bekleidete Ms Sobtschak eine Nebenrolle im international eher unbekannten Film ”Thieves and Prostitutes“ (2004). Was ihr nicht sonderlich lukrativ erschien. „Ich verdiene nur 15 000 Dollar monatlich, muss mir also einen reichen Boyfriend leisten“, meinte sie. Wie schon Ex-Präsident Clinton sagte: ”It´s the economy, stupid.“ Eindeutig Politikermaterial.

4. 2008 zeigte sie zumindest im Film, dass sie es auch mit hartgesottenen Diktatoren aufnehmen kann. Der Film hieß ”Hitler goes kaput“. Ideales Training für Putin, könnte man meinen.

5. Xenija Sobtschak ist omnipräsent, sie ist multimedial unterwegs. 2010 landete sie im TV (Präsentatorin der Show „Wer will NICHT Millionär werden?“), 2012 wurde sie Talkmasterin der Politshow „GosDep“, eine Feuertaufe für spätere politische Scharmützel. Auf Twitter hat sie 1.66 Millionen Followers, auf Instagram (Bild) gar mehr als 5 Millionen. Gründe zuhauf fürwahr, ihre politischen Ambitionen ernst zu nehmen, zumal sie auch schönere Beine hat. Und die verlorene Wahlschlacht vergangenen Frühling, naja, Shit happens. An ihrem politischen Statement lag es aber nicht:

6. Seit der Leidernein-Präsidentschaft hat Xenija Sobtschak, wie oben erwähnt, nicht Trübsal geblasen, sondern ganz im Gegenteil, da war auch noch ihr Gatte. Frau Sobtschak hat sich das Thema „Putin als Rivale“ quasi wie eine lästige Mücke von der Schulter gewischt, um sich verstärkt ihrem Mann Maxim Vitorgan zu widmen, der das außerordentlich zu schätzen wusste. Soll heißen, der beiden 2-jähriger Sohn Plato (ja, so heißt er wirklich) wird in einigen Monaten ein Schwester- oder Brüderchen bekommen. Das wird die Tausendsasserin wohl eine Zeitlang beschäftigen. Im Übrigen feiert sie demnächst ihren 37. Geburtstag. Am 5. November, klar, der ist im Kalender auch als „Guy Fawkes-Nacht“ angeschrieben; richtig, derselbe katholische Fawkes, der mal das englische Parlament mitsamt dem protestantischen König James in die Luft jagen wollte. Einen symbolträchtigeren Geburtstag gibt es wohl nicht. Tja, mit Xenija Sobtschak ist immer was los, daher: Stay tuned!