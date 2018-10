Wissen. Das marode Spermium

Text: Manfred Sax

Die Wissenschaftler stehen mittlerweile an. Sie forschen seit Jahren, ohne DIE Ursache zu finden. Sie finden nur üblich verdächtige Faktoren, die in Summe als Ursache herhalten. Faktoren wie Alkohol, Nikotin, Fettleibigkeit, Junkfood, Pestizide, Stress, zu wenig Sport, zu langes Warten. Macht in Summe die Ursache. Für das, was heute als „Fruchtbarkeitskrise“ eine veritable Schlagzeile hergibt. Es ist nicht mehr so leicht, ein Kind zu machen. Was den Babyboomer seinerzeit zu einem reschen Akt verleitete, den er tags darauf als „blede Gschicht“ verbuchte, die er neun Monate später wohl oder übel umarmte, ist heute keine Unvermeidlichkeit. Es ist die Ausnahme vom Usus.

Wie lange noch, bis sich Kondome erübrigen?

Das omnipräsente Kondom signalisiert die dominante Haltung: Baby, nein danke. Eventuell später, aber jedenfalls viel später, jetzt wird erst mal gelebt. Und wahr ist natürlich auch, dass heute immens viel gelebt werden kann, das bringst du in kümmerlichen dreißig Jahren ganz einfach nicht unter. Warum 30? Nun, weil das der biologische Marker ist. Mit 30 bist du am Höhepunkt deiner Fruchtbarkeit, gibt dein Genpool die besten Werte her, sind die Spermien optimal unterwegs, um diesen Genpool an sein Ziel zu transportieren, auf dass ein gesunder Schreihals daraus werde. Danach geht es nur noch bergab. Und zwar steil.