Information ist schön, die Zukunft nass

Eins scheint klar: Die Zukunft ist nass, und am Meer gelegene Städte sind besonders gefährdet. Etwa Venedig, das in 100 Jahren nur unter Wasser besucht werden kann. Oder Los Angeles, das in 150 Jahren verschwinden wird. Alle 100 Jahre, errechneten Zukunftsforscher, wird sich der Meeresspiegel um 1,5 Meter erhöhen. Als versunkene Metropolen in spe grüßen: Amsterdam (120 Jahre), Hamburg (170), San Francisco (200) u.v.m. Und Wien? Nun, das bräuchte eine Sinflut, um die lebenswerteste Stadt für Fische zu werden.

100 Jahre also, und was geschieht bis dahin?