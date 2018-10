„Mal schauen, was es technisch Neues gibt“ – Rebhandl liegt Probe

Seit jeher pflegen die Wiener eine weltbekannt weinselig-entspannte, ja rührend enge Beziehung zum Sensenmann. Auf Heurigenbänken besingen sie die irgendwann, jedenfalls unausweichlich bevorstehende Begegnung mit dem Tod, der ein Wiener sein muss, wie es im Lied heißt. Entsprechend kann es Tor 2, der Haupteingang zum Zentralfriedhof, locker mit dem Eingang zum Stahlwerk in Nowa Huta aufnehmen, und betritt man das Areal, dann denkt man sofort mit Commander James T. Kirk auf seinem Raumschiff Enterprise: Unendliche Weiten! Die Kassahäuschen sind heute in Sargform gehalten, was witzig ist, und davor drängen sich schon um 18 Uhr die Besucher, als gäbe es ein paar Jahre Lebenszeit extra zu gewinnen: „Kommen Sie näher, machen Sie mit!“

Die Halle 2 dann, in der das Museum untergebracht ist, ist zwar nicht sixtinisch dimensioniert, aber auch kein Raucherkammerl. Hier werden traditionell Kammersänger, Burgschauspieler, allerlei „G’stopfte“ oder Politiker aufgebahrt, bevor sie den letzten Weg antreten müssen, getragen oder geschoben irgendwo hinaus auf den „Zenträu“, der mit 2,5 km2 Fläche und 330.000 Gräbern zu den ganz Großen in Europa zählt. Frau Lemmermaier, die Leiterin des Museums, führt uns gleich hinunter in die Ausstellungsräume, wo schon kurz nach Einlass – mit Verlaub – die Hölle los ist, und es hätte sich tatsächlich falsch angefühlt, hätte sie uns irgendwo hinaufgeführt! Seit 2014 ist das Museum hier untergebracht und bietet allerlei Wissens- und Sehenswertes zum Thema: Ein Bahrtuch mit strahlender Sonne auf dunklem Hintergrund für „Bestattungen der Sonderklasse“; Partezettel, die Einblick in damalige Krankheitsverläufe geben: „Karoline Littrow starb infolge der Abzehrung.“ Auch lernen wir, dass früher „Hausbesitzerwitwe“ so eine Art Beruf war und selbstverständlich eine Bestattung der Sonderklasse nach sich zog. In einer Ecke lehnt ein historischer Drahtesel mit Gundel-Gaukeley-Hexenbesen dran, sowie Schaufel und Krampen – das Fahrzeug der Totengräber.

Die müssen auch heute noch an die 2,70 Meter tief in die Erde graben, was ziemlich viel ist. Anschaulich bekommt man das an einer Wand des Museums dargestellt, bis zu vier Särge werden in so einem Grab dann übereinandergestapelt. „Kann ich Vorsorge treffen, dass ich ganz oben liegen werde?“, frage ich Frau Lemmermaier, aber sie meint kühl: „Das müssen Sie mit Ihren Verwandten ausmachen, umschlichten tun wir jedenfalls nicht.“ „Opa, leg dich mal rüber!“ wird es also nicht spielen. Früher, erklärt uns Frau Lemmermaier anhand eines ausgestellten Spezialsarges, hat man auch ein bisserl geschwindelt. Das Teil hat nämlich zwei Falltüren, die man nach Einlass des Sarges in die Erde öffnete. Der Tote fiel dann einfach auf den kalten Lehm zu den anderen dazu und der Sarg konnte wiederverwendet werden. „Praktisch denken, Falltürsarg schenken“, lautete damals wohl das Motto. Richtig Sorgen während des Rundgangs bereitet mir die Schnur mit Glockerl dran und Schlaufe für den Daumen, die man früher an jedem Toten befestigt hat, wegen der Diagnose „scheintot“. Frau Lemmermaier versichert mir, dass es einst, wenn man bei Nacht über den Friedhof ging, ein einziges Läuten war. Ich festige meinen Entschluss, mich verbrennen zu lassen. Herr Erich Kirchstorfer, der einen Schnauzer trägt wie der Finanzminister, aber ungleich sympathischer ist, hat 35 Jahre lang für die Stadt Wien Särge gebaut. „15.000 bis 16.000 Bestattungen gibt es hier pro Jahr, also rechnen Sie sich aus, wie viele Särge ich ungefähr gemacht habe.“ Sehr, sehr viele. 2013 war Schluss damit, denn die hauseigene Sargproduktion wurde eingestellt und Särge werden seither von Subunternehmen zugekauft. „O tempo’a o mo’es!“, heißt es dazu im Asterixhefterl. Wenn man nicht Särge für die eigenen Verwandten schreinert, ist es ein Job wie jeder andere, bestätigt Herr Kirchstorfer. Wenn aber die eigene Mutter darin liegt, dann gibt es auch für einen Profi nichts, was ihn darauf vorbereitet: „Natürlich hab ich geheult!“