Pumpen bis der Morgen kommt – Das modernste McFIT-Studio Europas eröffnete am Wienerberg

Fitness für alle: Das neue, zweistöckige McFIT-Studio auf der Wiener Triesterstraße bietet im coolen Industrialdesign Toptrainings-möglichkeiten zu jeder Tages- und Nachtzeit – und zu einem unvergleichlich günstigen Preis.

McFIT ist längst Synonym für eine leistbare Fitnessoption, die auch noch unkompliziert sowie praktikabel gleichermaßen ist. Zudem immer ideal erreichbar oder sowieso ums Eck der Arbeits- oder Wohnstätte. Und so entkommt man McFIT kaum, vorausgesetzt man verspürt ein Fünkchen Bewegungsdrang in den eingerosteten Gliedern. Und allen anderen, vor allem jenen, die sich auf Ausreden spezialisiert haben, macht McFIT Beine. Tja, wir sprechen aus Erfahrung: vor McFIT kann man nicht so schnell davonrennen.

Das Prinzip der Demokratisierung von „Fitness für alle“ – so wie es McFIT betreibt – ist eine gute Sache, wenn man um die Vorteile des Fitness-Trainings für Gesundheit und Wohlbefinden weiß: von der rehabilitativen Wirkung bei Rückenleiden, Bluthochdruck oder Diabetes und erhöhten Cholesterinwerten über Gewichtsreduktion bis hin zur geistig-seelischen Ausgeglichenheit.

Diesen Benefit für Körper und Geist kann man sich österreichweit in 15 McFIT-Studios holen – neun davon befinden sich in Wien. Fitnessbegeisterte Wienerinnen und Wiener können jetzt sogar im modernsten McFIT Europas trainieren. Vor kurzem eröffnete am Wienerberg in Wien 10 auf 2.000 Quadratmetern ein – nennen wir es ob der Größe – Home of Fitness, das sich großzügig über zwei Etagen erstreckt. Dort hat man die Möglichkeit – Frauen im Ladys Corner –, auf Topfitnessgeräten in einem cool designten Ambiente (mit Graffiti sowie Lichtinstallationen an den Wänden!) Muskel- und Herz-Kreislauftraining zu absolvieren. Neu im Programm sind außerdem die Live Group Workouts mit hervorragend ausgebildeten McFIT-Trainern, aber auch individuelle Personal-Trainingsmöglichkeiten werden angeboten.

Was die Wiener auf dem Wienerberg erwartet, bringt McFIT-Sprecher und Fitnesstrainer Pierre Geisensetter (ehemals deutscher Moderator und Schauspieler) auf den Punkt: „Unser neuntes Studio wird definitiv die Benchmark in Sachen Fitnesstraining in Wien. Innovative und vielfältigste Möglichkeiten sein Workout zu absolvieren, machen aus unserer neuen Anlage eine echte Heimat für Athleten. Auch all jene, für die bislang eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft nicht in Frage kamen, werden nach dem Besuch bei McFIT am Wienerberg wohl umdenken. Das Studiodesign in Kombination mit den Angeboten ist ein wahres Motivationswunder.“ Nachsatz: „Es freut uns sehr, dass wir diese wunderschöne Stadt an der Donau jetzt um eine sportliche Attraktion bereichern können.“

Das aus Österreich stammende McFIT-Model für die aktuelle europaweite Kampagne, Kristina Bühringer, testete das topausgestattete Studio auf der Triester Straße bereits – und hatte sichtlich Spaß dabei. Um unsere Fitness-Goals (Muckis und mehr, you know) so schnell wie möglich zu erreichen, werden wir das jetzt auch tun …

McFIT Wien-Wienerberg

Adresse: Triester Straße 64/Wienerbergstraße 1, 1100 Wien

Öffnungszeiten: 24 Stunden täglich geöffnet

Info: mcfit.com/at