RIP Trevor, einsamste Ente der Welt

Trevor the Duck oder: Wenn du die einzige Ente einer Insel bist, kann die Nachricht von deinem Tod um die ganze Welt gehen.

Die gute Nachricht zuerst: Trevor hatte ein gutes Leben, wie Gott in Frankreich eigentlich, wenn auch ohne Weiber. Aber sonst fehlte es ihm an nichts, ein ganzes Jahr lang hatte er alles, was zuvor war, weiß niemand. Aber es muss ganz schön was gewesen sein, nämlich ein Flug über mindestens 2000 Kilometer, soviel stand für die Einwohner der Pazifik-Insel Niue fest, und es klingt schlüssig. Erstens gab es auf Niue keine einzige Ente, die nächste Solchene war entweder in Neuseeland oder auf der Insel Tonga zu finden, beide 2000 Kilometer entfernt. Zweitens war der Ankömmling, der da vor einem Jahr auf Niue landete, ganz eindeutig eine Ente. Oder, anders gesagt: eine Sensation.

Ausgerechnet Niue! Nicht das, was sich eine Ente unter Paradies vorstellen wird, sollte sie imstande sein, sich ein Paradies vorzustellen. Auf Niue gibt es weder See noch Fluss noch Bach; klar daher, dass es dort auch keine Enten gab. Aber immerhin, als Trevor, wie man die Ente nannte, weil – erstens – Männchen; zweitens gab es in Neuseeland einen Politiker, der auch Trevor hieß, nämlich Trevor Mallard (= Wildente) … als Trevor also landete, gab es eine Pfütze, dort ließ er sich nieder. Und hatte als „einsamste Ente der Welt“ bald einen Ruf, der um die Welt ging, wenn auch nicht ganz der Lage entsprach. Trevor hatte ebenso bald Freunde, darunter ein Hahn, mehrere Hennen und ein Weka-Vogel, den es nur auf Niue gab. Und dann waren da noch die Niueaner und Niueanerinnen, die ihn täglich mit den tollsten Sachen fütterten, besonders erwähnenswert die Feuerwehr, die Trevors Pfütze auffüllte, wenn mal Dürre war. Ein Swimming-pool, gutes Essen, superfreundliches Personal, ein paar coole Hennen: Entenherz, was willst du mehr?

Leider kommt kaum je ein Paradies ohne Tücken daher. Im Fall der einsamen Ente von Niue waren es Hunde, die offenbar das Narrativ von Trevor the Duck nicht verstanden bzw ignorierten – und die Ente ins Jenseits beförderten. Wir schalten um ..