Gene Simmons & Kiss – Lieben Sie Zunge?

Zu Gast in Wien: Kiss. Deren Bassist Gene Simmons nun Sodawasser vermarktet. Aber was isst man dazu? Nun, am besten seine Trademark. Jawohl, die Zunge.

Zum Beispiel gekochte Kalbszunge. Man nehme 2 Stk Kalbszunge, 4 Stk Pfefferkörner, 1 Blatt Lorbeer, 1 Bund Suppengrün, Salz, Thymian. Die Zubereitung: Zungen gut spülen, Suppengrün in kleine Stücke schneiden. Alles in einen Topf geben. Wasser zugießen, bis die Sache bedeckt ist, dann aufkochen und bei schwacher Hitze eine Stunde köcheln. Zungen aus dem Fond heben, in kaltem Wasser abschrecken, die Haut abziehen und der Länge nach in halb-cm-dicke Scheiben schneiden und mit einer fertig gekauften, angewärmten Paradeis-­Sauce anrichten. Fertig ist die Kalbszunge à la Kiss. Die Ende Mai die Wiener Stadthalle beleben. Angeblich ihre letzte Tour.

Kiss: End of the Road World Tour, 29.5.2019, Wiener Stadthalle D; Rezept: gusto.at