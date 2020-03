Ella Rumpf – Freuds Fleur Salomé

Mitte März ist es soweit: „Freud“, die seit Monaten hochgehypte ORF/Netflix-Produktion, läuft an. Unsere Vorfreud gilt der großartigen Ella Rumpf, dem Shootingstar 2020.

Foto: Getty Images

Wien 1886: Ruhelos und voll auf Kokain begibt sich der junge Sigmund Freud auf einen hypnotischen Trip in die Tiefen der Menschenseele, heißt es in einem Teaser, an seiner Seite ein „mysteriöses Medium“. Das Medium wird von der hochkarätigen Schweizerin Ella Rumpf verkörpert, die bei der diesjährigen Berlinale außerdem zum Shootingstar 2020 ausgerufen wird bzw. wurde. Die ganze Welt, so die Begründung, sei eine Bühne für diese chamäleongleiche Aktrice, in ­diesem Fall eben das Wien zu Zeiten Freuds – das der ORF ab 15. März wieder wachruft.

Freud

by Marvin Kren, mit Robert Finster als Freud und Ella Rumpf als Fleur Salomé, ab 15. März auf ORF1