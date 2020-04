Natur im Detail

Vor wenigen Tagen erst hat Huawei das komplette Lineup der P40-Serie vorgestellt. Nicht nur das bereits seit Anfang März bekannte Huawei P40 lite, sondern auch das brandneue Huawei P40 Pro besticht mit atemberaubendem Design.

Sowohl das Huawei P40 Pro als auch das Huawei P40 Pro+ verfügen über das Huawei Quad-Curve Overflow Display. Inspiriert von Formen der Natur nimmt das Display an allen vier Seiten eine halbrunde Kante ein, die an eine Wasseroberfläche am Überlaufrand einer Tasse erinnert. Die superschmalen Einfassungen und die stromlinienförmigen runden Ecken sorgen für einen quasi randlosen Look, der neben seiner Designästhetik auch ergonomischen Halt bietet. Der verbesserte Fingerabdruck-Scanner ermöglicht nicht nur eine noch schnellere biometrische Authentifizierung, sondern ist auch direkt in das Display eingearbeitet und verschmilzt somit vollkommen mit dem Design des Smartphones.

Die Huawei P40-Serie ist in zwei verschiedenen glänzenden Glasoberflächen erhältlich: Die Rückseite des Huawei P40 Pro+ besteht aus einer Nanotechnologie-Keramik, die gebrannt und poliert wurde. Sie vereint zeitlosen Stil mit langer Haltbarkeit. Dieses einzigartige Design ist in weißer und schwarzer Keramik erhältlich.