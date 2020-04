Multi(screen)talent

Mit all dem, was die Huawei P40 Serie auf dem Kasten hat, darf man sich schon mal ein wenig wie James Bond in Q’s High-Tech-Labor fühlen. Das gilt auch für die Multiscreen-Funktion, mit der das eigene Heim plötzlich zum vernetzten Geheimdienstbüro wird.

Klingt ja schon mal recht spannend, in der Praxis funktioniert das folgendermaßen: Die Funktion der Multi-Screen Collaboration überwindet die Barrieren zwischen einem Windows-PC und Android-Gerät. Dem User wird ein nahtloses, geräteübergreifendes Erlebnis geboten, durch das Daten zwischen Smartphone und Windows-PC nahtlos übertragen werden können und sogar mehrere Geräte über einen einzigen Bildschirm gesteuert werden können. Auf dem Smartphone gespeicherte Dateien können so auch direkt auf dem PC mit nativen PC-Anwendungen geöffnet werden, ohne dass eine vorherige Übertragung erforderlich ist. Das gilt sowohl für das Einstiegsmodell Huawei P40 lite als auch für das Huawei P40 Pro und alle anderen Modelle der Serie.

Ganz egal, ob man jetzt ein witziges Video geschickt bekommen hat und das jetzt der ganzen Familie auf dem schmucken PC-Monitor zeigen will oder ob man beruflich etwas fotografiert hat und das Bild auf dem Computer bearbeiten möchte – die Übertragung erfolgt in Sekundenschnelle und völlig ohne lästiges E-Mail-Verschicken oder ähnliche Spielereien. Noch nie war ein Smartphone so nahtlos mit dem PC verbunden. So wird aus zwei heutzutage essentiellen Geräten eine gut geölte Einheit.