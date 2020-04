Klar und deutlich

Egal wie schnell das Huawei P40 lite oder das Huawei P40 Pro über 5G Inhalte lädt oder wie gestochen scharf die Fotos der spektakulären Kamera sind, es braucht auch ein Display, das all dem gerecht werden kann.

Die OLED-Displays der neuen Huawei P40-Serie schaffen das spielend leicht: Sie bieten atemberaubende Farben und eine brillante Anzeige. Das Huawei P40 Pro+ und das Huawei P40 Pro bestechen durch ein 6.58″ OLED, 19.8:9 Display mit 90Hz Technologie. Namentlich handelt es sich um das Huawei Quad-Curve Overflow Display, das mit seinen halbrunden Kanten an allen vier Seiten besonders edel ist. Das Huawei P40 verfügt über ein 6.1″ OLED, 19.5:9 Display und das Huawei P40 lite überzeugt mit seinem 6,4″ Huawei Punch FullView-Display. Egal mit welcher Modellvariante man also liebäugelt, das Bild ist immer gestochen scharf und die Farben explodieren förmlich aus dem Smartphone heraus.

Solch ein leistungsstarkes Display erfordert natürlich auch die entsprechende Leistung vom Akku, damit eine üppige Laufzeit gegeben ist. Die vom TÜV auf ihre Sicherheit geprüfte und zertifizierte Huawei SuperCharge-Akkutechnologie überzeugt durch ihre Sicherheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Das Huawei P40 Pro+, das Huawei P40 Pro und das Huawei P40 lite haben einen 4200 mAh großen Akku. Das Huawei P40 verfügt über einen 3800 mAh Akku. Der liefert ausreichend Saft, so dass man nie am Trockenen sitzen bleibt. So lässt sich das Erlebnis der Huawei P40 Serie in vollen Zügen auskosten.