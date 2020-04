Wann gibt’s was?

Dass alle Smartphones der Huawei P40 Serie in jeder Hinsicht allererste Güte sind, dürfte mittlerweile feststehen. Doch ab wann sind Huawei P40 lite, Huawei P40, Huawei P40 Pro und Huawei P40 Pro+ denn nun im Handel erhältlich?

Huawei P40 lite

Das bereits Anfang März präsentierte Modell kommt dieser Tage in den Handel und kann bis zum 6. April im Rahmen einer speziellen Promotion vorbestellt werden. Da gibt es dann die genialen Huawei FreeBuds3 noch gratis obendrauf! Mit einem Preis von 299 Euro bietet das Huawei P40 lite ein beeindruckendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Smartphone ist in den Farben Crush Green, Midnight Dark und Sakura Pink erhältlich und ist somit immer ein echter Blickfang.

Huawei P40

Auch für das Huawei P40 gilt derzeit eine besondere Aktion: Wer das Handy bis zum 1. Mai vorbestellt, bekommt nicht nur die Huawei FreeBuds3, sondern auch noch die Huawei Watch GT 2e dazugeschenkt. Verfügbar sein wird das Huawei P40 ab Anfang April zu einem Preis von 799 Euro in den Farben Ice White, Black und Silver Frost.

Huawei P40 Pro

Das Huawei P40 Pro ist in der oben genannten Aktion inkludiert, kann also bis zum 1. Mai ebenfalls geordert werden und bringt dann die Huawei FreeBuds3 sowie die Huawei Watch GT 2e mit nach Hause. Beim vorläufigen Spitzenmodell der Serie beläuft sich der Preis auf 999 Euro, auch das Huawei P40 Pro ist ab Anfang April in den selben Farben Ice White, Black und Silver Frost erhältlich.

Huawei P40 Pro+

Das endgültige Topmodell der P40 Serie kommt diesen Sommer auf den Markt, weshalb auch noch nicht so viele Spezifikationen wie bei den anderen Modellen publik sind. Es wird sich jedoch als Flaggschiff ganz oben in der Hierarchie einordnen.