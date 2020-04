Gute Connections

Dass die gesamte P40 Serie von Huawei mit modernster Technik, beispielsweise in puncto Fotografie beeindruckt, ist kein Geheimnis. Doch Huawei P40 lite, Huawei P40, Huawei P40 Pro und Huawei P40 Pro+ überzeugen auch bei der Konnektivität.

In die gesamte Huawei P40-Serie ist ein Kirin 990 5G Chipset integriert, der für beste 5G-Konnektivität mit robuster AI-Leistung und Energieeffizienz garantiert. Außerdem unterstützt die Huawei P40 Serie die Wi-Fi 6 Plus Technologie, die eine Datenübertragung mit bis zu 2.400 Mbps ermöglicht.

Nicht nur die Performance als Resultat weiß zu gefallen, sondern auch die technische Umsetzung ist bewundernswert. Denn beim Kirin 990 5G handelt es sich um den ersten 5G Chip am Smartphone-Markt, der tatsächlich ein einzige Einheit darstellt. Bisher wurden 4G Chips mit einem zusätzlichen Support Chip 5G-fähig gemacht, doch Huawei steigert die Effizienz auch in dieser Hinsicht weiter und bietet mit dem Kirin 990 5G eine fortschrittliche und innovative Lösung. 5G steckt derzeit ja noch (je nachdem, wo man wohnt) ein wenig in den Kinderschuhen, wird sich aber definitiv schon bald durchsetzen und das mobile Surfen revolutionieren. Mit der Huawei P40 Serie ist man hierfür bestens gerüstet.