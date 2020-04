Gwyneth Paltrow – My Vaginaduftkerze

Was wir immerschon nicht wissen wollten: Wie riecht eigentlich Ms Paltrows Muschi?

Foto Header: Getty Images

Zunächst die gute Nachricht: Sie ist gegenwärtig nicht erhältlich, soll heißen, die Duftkerze mit der Inschrift „This Smells Like My Vagina“ aus Gwyneth Paltrows Wellness-Laden Goop ist ausverkauft. Der Stückpreis von 75 Dollar war vermutlich zu tief angesetzt. Womit sich die Frage, wie denn dieser Duft angesetzt ist, an sich erübrigt. Allerdings ist die Antwort ohnehin in der Verpackung verewigt: Ms Paltrows Vagina hat einen „lustigen, köstlichen, sexy und wunderbar unerwarteten Duft“, einen Mix aus „Storchschnabel, Orangen­minze und Zedernholz“. Na also. Die tröstliche Nachricht: Andere Goop-­Kassenschlager, etwa das interessante Klopapier, das nicht mal 1.000 Dollar kostet, sowie die geschliffenen Jade-Eier zur Stärkung der Vaginamuskulatur sind weiterhin erhältlich. Und ja, die blonde Actrice ist bei gutem Verstand: Der Wert ihres Goop-Imperiums wird auf eine Viertelmilliarde Dollar ­geschätzt.

Foto: Hersteller

Netflix-Serie: „the goop lab with Gwyneth Paltrow“, 6 Episoden à 35 Minuten.