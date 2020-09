Edles Wearable für Uhrenfans

Mit der neuen „GT 2 Pro“ hat Huawei seiner Smartwatch-Serie ein exklusives wie edles Upgrade verpasst, das nicht nur optisch viel hermacht, sondern auch mit neuer Technik aufzeigt.

Text: Gregor Josel / Fotos: Hersteller, Gregor Josel

Die neue Huawei „GT 2 Pro“ ist nicht nur ein cleveres Tool am Handgelenk, sie strahlt vor allem auch die Souveränität einer „echten“ Uhr im herkömmlichen Sinne aus. Bei der Entwicklung des neuen Smartwatch-Flaggschiffs legte Huawei viel Wert auf Optik und Haptik, die Uhr fühlt sich zwar gewohnt und smartwatchtypisch leicht an, wirkt aber dank edlen Materialien und stylischem Lederarmband optisch wesentlich massiver, als sie beim Tragen eigentlich ist. Die „GT 2 Pro“ ist als „Sport“­-Variante mit einem Armband aus Fluorelastomer und als „Classic Edition“ mit elegantem Lederarmband und Titangehäuse zu haben. Wir haben uns die „Classic“-Version näher angesehen und sie wie immer ziemlich exakt 100 Stunden ans Handgelenk geschnallt, wobei es in dieser Zeit kaum möglich ist, alle technischen Features dieser Uhr ausgiebig ­kennenzulernen. Fokus der neuen „GT 2 Pro“ ist jedenfalls der sportliche Einsatz. So zeichnet beispielsweise der neue Ski- und Snowboardmodus alle wichtigen Werte rund um Herzfrequenz, Durchschnittsgeschwindigkeit, maximale Steigung sowie Spur und Distanz auf – auch der Sauerstoffgehalt im Blut wird während der gesamten Fahrt erfasst. Insgesamt unterstützt die Huawei Watch „GT 2 Pro“ die ­präzise Datenerfassung für mehr als 100 Trainingsmodi.

Ein ganz wesentliches Asset für Sportbegeisterte ist der interne Musikspeicher der Smartwatch, der umgerechnet Platz für bis zu 500 Titel bietet und dank BT-Koppelung direkt von der Uhr aufs bluetoothfähige Headsets streamt. Somit kann man das Smartphone beim Laufen gut und gerne in der Tasche lassen oder überhaupt darauf verzichten, es zum Laufen oder Sporteln mitzunehmen. In der Huawei-Health-App sind unzählige weitere Watchfaces von exklusiv und elegant bis hin zu skurril und lustig zu haben, somit kann man den optischen Auftritt des ­Ziffernblatts ebenfalls immer ­perfekt abstimmen.



Unterwegs und im Büro sowieso macht die „GT 2 Pro“ echt was her. Ihre wahren Stärken sind aber ­neben unglaublicher Akkulauf­zeit in den Sportanwendungen zu finden.

Einer der wesentlichsten USPs der neuen „GT 2 Pro“ ist allerdings die unendlich erscheinende Akkulaufzeit. Wo andere Smartwatches jeden Abend ans Kabel oder auf die Ladestation müssen, bietet Huawei bei der „GT 2 Pro“ dank dem energieeffizienten Kirin-A1-SoC-Prozessor eine Akkulaufzeit von bis zu zwei Wochen. Und auch wenn man sie dann mal laden muss, gelingt das dank Wireless Charging problemlos und ohne umständliche Docking-Station. Nach den 100 Stunden und durchaus intensiver Interaktion lag der Akkustand noch immer bei 43 Prozent.





Abwechslung garantiert: Die unterschiedlichen bereits mitgelieferten Ziffernblätter reichen von „originell“ über „Meme“ bis zu „Maskenpflicht“.

Fakten

Modell: Huawei GT2 Pro

Größe: 46 mm

Gehäuse: Titan

Armband: Leder/Fluorelastomer

Wasserdichtigkeit: 5 ATM

Gewicht: 52 Gramm

Preis: 299 Euro