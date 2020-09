Banksy – We are sailing

Englands global geliebter Street Artist machte ohne viel Tamtam das, was Europas Regierungen nicht gelingen will: Er spendierte den im Mittelmeer aktiven NGOs ein Schiff, um Flüchtlinge vor dem Ertrinken zu retten.

Foto: Getty Images

Der 31 Meter lange Kutter wurde „Louise Michel“ getauft, frei nach der französischen Anarchistin, und natürlich hinterließ Banksy an seinen Wänden noch seine markante Signatur, ein Girl in Schwimmweste mit herzförmigem Rettungsreifen in der Hand. Das Schiff warf Ende August bei Valencia den Anker, bei Redaktionsschluss stand die Zahl der geretteten Flüchtlinge bei 150. Grund für die humane Geste des Künstlers aus Bristol war die NGO-Aktivistin Pia Klemp, der er im September ein Mail schickte: „Du bist ein Badass. Braucht ihr ein Schiff?“ Und das war’s.

Info: The Art of Banksy, Sofiensäle, Marxergasse 17, 1030 Wien; nur noch bis 4. 10. 2020