Whiskey trifft Gurkerl am St. Patrick’s Day

Jameson Irish Whiskey ist Fixpunkt am St. Patrick’s Day, dem irischen Feiertag. Dieses Jahr wird St. Paddy primär zu Hause stattfinden, jedoch mit einem lokalen Genuss-Paket verfeinert. Jameson macht nämlich gemeinsame Sache mit dem neuen Online-Supermarkt Gurkerl.at.

Foto Header: Pixabay

Am St. Patrick’s Day 2021 werden heuer neben dem erfrischenden Whiskey Drink „Jameson, Ginger Ale & Lime“ auch Burger serviert. Selbermachen daheim ist ganz einfach, ob in Grün oder Klassisch: Für Fleisch- oder vegetarische Varianten erhält jeder Feierwütige auf Gurkerl.at Produktempfehlungen für den stilechten DIY-Burger-Abend Zuhause: Buns, (vegetarische) Patties, Pommes, Saucen und natürlich Jameson Irish Whiskey. Dank der Kooperation mit dem innovativen Online-Supermarkt werden alle Zutaten bequem nach Hause geliefert, und für den perfekten Drink-Genuss sind außerdem Original Jameson Gläser im Paket inkludiert.

© Florence_Stoiber

Das alles geht auch für Kurzentschlossene, denn der Wiener Online-Supermarkt Gurkerl.at mit seinem Sortiment aus 9.500 Produkten liefert innerhalb von 3 Stunden im Großraum Wien.

Wer gar nicht selber kochen mag, kann auch in der Burgerbar seines Vertrauens bestellen und bekommt ein Jameson & Ginger Ale Paket

gratis dazu. Und zwar entweder bei Omnom Burger in 1050 und 1090 Wien (einfach bei der Abholung eines Burgers den Code „St Patrick’s Day“ angeben, gültig vom 02.3.2021 bis 31.3.2021 von 11 bis 19 Uhr). Oder bei Bestellung eines „Underdog St. Patrick’s Day Specials“ in der Underdog Bar im 8. Bezirk (Aktion gültig von 15.3.2021 bis 21.3.2021 für Take-Away & Lieferung über mjam.at).

© Florence_Stoiber

Die allereinfachste und günstigste Methode aber ist die Teilnahme beim WIENER St. Patrick’s Day Gewinnspiel! Einfach mitmachen und 1 x Fleisch Box und 1 x Veggie Box gewinnen, nebst Zutaten für je zwei herzhafte Burger und Pommes wird ebenfalls ein Jameson & Ginger Ale Paket direkt nacht Hause zugestellt. Mahlzeit und Slaintè!

Das Gewinnspiel endet am 14.3.2021