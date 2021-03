In diesen Berufen ist die Chance auf eine Affäre am höchsten

Eine Affäre am Arbeitsplatz zu erleben, gehört zu den meistfantasierten Fantasien, seit es Arbeitsplätze gibt. Eine Studie hat nun festgestellt, in welchen Berufen die Damenwelt am meisten fremdgeht.

Text: Jakob Stantejsky / Foto Header: Getty Images

Ihr könnt das nun entweder als Ratgeber zur Berufswahl beziehungsweise zum Berufswechsel auffassen oder als Warnung vor den raubtierhaften Frauen in den folgenden Berufen. Je nach euren Prioritäten halt. Anyway, bei einer Umfrage des Casual Dating-Portals Gleeden wurden 8.000 Ladies befragt, ob sie denn auf der Hacken schon einmal fremdgegangen sind. 27 Prozent gaben an, an ihrem üblichen Arbeitsplatz schon einmal untreu gewesen zu sein, satte 57 Prozent haben auf einer Geschäftsreise schon mal einen Seitensprung gewagt. Berufliches Reisen ist für Abenteuerlustige also ein Muss. Konkreter gaben die meisten Damen an, eine Arbeit auszuüben, die sie viel mit Menschen zusammenbringt. Sprich: Anwältin, Krankenschwester, Bankangestellte und Verkäuferin als Beispiele. Und ja, natürlich war auch die obligatorische Sekretärin öfter mal dabei.

Dass die Frauen in gerade diesen Berufen so fremdgehfreudig sind, wird natürlich nicht nur daran liegen, dass sich in diesen Tätigkeitsfeldern nur wollüstige Ladies tummeln. Gelegenheit macht Diebe, heißt es doch. Und wer täglich einem Dutzend neuer Menschen begegnet, hat selbstredend mehr Gelegenheiten als jemand, der Tag für Tag immer nur dieselben vier Kollegen im Büro sieht. Wie repräsentativ für die gesamte weibliche Bevölkerung außerdem gerade die Frauen sind, die ohnehin schon bei einem Casual Dating-Portal angemeldet sind, sei dahingestellt. Immerhin können wir andersherum schließen: In den oben genannten Berufen findet man eher Frauen, die sich für den Seitensprung prinzipiell mal interessieren. Also los, ihr zukünftigen Anwälte und Ärzte! Los geht’s, zurück an die Uni und fleißig lernen!