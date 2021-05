Leitstrahl – Was lange währt, fetzt richtig gut

Leitstrahl, das ist eine Elektro-Combo, die in leicht variierender Besetzung schon seit den frühen Nullerjahren immer wieder in Form lebhafter Gigs und gefragter DJ-Sets ­umtriebig ist.

Foto Header: Michael Winkelmann

Und wenn man lange genug bohrt, findet man auch durchaus Verbindungen zu dem WIENER amikal verbundenen Medien … aber Wien ist ein Dorf, das wissen wir eh. Was den Jungs, aber vor allem den Fans zum wahren Glück immer gefehlt hat, war ein echter Release, ein Album nach Plattenspieler-Art. Nun haben uns Leitstrahl gleich mit dem Big Mac der ­Releases beschenkt: einem Doppelalbum, sprich: gleich zwei Vinyl-Rundlinge mit Klappcover, der haptischen und optischen Championsleague also. Satte zwölf Tracks mit vielversprechenden Namen wie „Tele­mark“ oder „Europa Supersaw“ drumcomputern, synthetisieren und sampeln vor sich hin, dass man sich mit Champions-Sweater und Vokuhila in einer Disco im Rimini der 80er wähnt. Heiß! Letzterer Track wird übrigens mit den unverkennbaren Vocals von Jon Jon Foster gekrönt, der seinerseits Ende der 80er den legendären Bronski Beat seine Stimme lieh. Ach ja, „Chromium Dioxide“ heißt das Doppelalbum, wer will, kann es sich natürlich auch auf Kassette überspielen. Fürs Auto.

