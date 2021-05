Auto-Action pur: F9

Seit mittlerweile zwanzig Jahren ist die „Fast & Furious“-Reihe fixer Bestandteil des testosteronstrotzenden benzin­schwangeren Action-Kinos. Mit Teil neun, dem ersten ohne dem viel zu früh verstorbenen Paul Walker, gilt das ­bewährte Rezept: more of the same!

Eine Handlung, die auf eine Briefmarke passt, dazu die typischen Außen-hart-innen-weich-Machomänner, kurvige Darstellerinnen und ebensolche Straßen, auf denen ikonische Muscle Cars, aufgebrezelte Reiskocher und mitunter auch schwereres Gerät auffahren. Prinzipiell ein Strickmuster für den Stoff, der in den 80ern die Karrieren von Superstars wie Arnold Schwarzen­egger prägte. Was heute aus Sicht der Political Correctness völlig aus der Zeit gefallen wirkt, entpuppte sich 2001, in der Zeit vor Social Media und Empörung als Grundhaltung, als völlig unerwarteter Volltreffer und katapultierte die Karrieren der bis dato wenig bekannten Darsteller Vin Diesel (der mit der Glatze und den vielen Muskeln) und Paul Walker (der mit den Augen) in die Stratosphäre. Zahlreiche Sequels folgten, und schon bald konnte der eifrige Kinogeher gar nicht mehr nachvollziehen, wie sich die Story um ein paar Streetracer mit einem leichten Hang zum Kriminal zu einem Actionbombast mit Hubschraubern, Panzern, Bazookas und internationalen Terroristen mausern konnte.

Ist aber auch egal. Mit jedem Teil wurde der vorige getoppt, Superstars wie Michelle Rodríguez, Eva Mendes, eine noch blut junge Gal Gadot, Dwayne „The Rock“ Johnson, Haudegen Kurt Russell oder Jason Statham gaben einander in Gastrollen die Klinke, äh, Autotüre in die Hand. Letzterer ist auch gemeinsam mit Dwayne Johnson in dem ausgesprochen unterhaltsamen Spin-off „Hobbs & Shaw“ zu sehen. Für Puristen der Reihe mag dieser, ebenso wie der kommende „Fast & Furious 9“, der mittlerweile zweite kanonische Streifen ohne den 2013 ausgerechnet bei einem tragischen Autounfall verunglückten Paul Walker zwar nicht zählen. Für weniger orthodoxe Freunde der ewigen Verbrennungsmotor-Vendetta sei aber gesagt, dass kein Geringerer als der hochgeschätze Justin Lin, Macher der Teile drei bis sechs, wieder am Regiesessel Platz nahm und somit wieder klassische „F&F“-Action angesagt ist. Ach ja, die Handlung: Vin Diesel machen so, Auftragskiller so, Auto, Bumm, Zack, Quietsch. Eh scho wissen. Die Hauptsache ist, dass hier, und das gerade rechtzeitig zur Wiedereröffnung der Kinos, Popcorn-Action von altem Schrot und Korn, mit echten Autostunts und sehenswerten Autos, auf die große Leinwand kommt. Anschnallen, Herrschaften!

Gewinnspiel

Unsere Kollegen von Motorblock verlosen 1 x die „Fast & Furious – 8 Movie Collection“ im ­Blu-ray Box-Set. Einfach auf den Link unten klicken, sich für den Motorblock-Newsletter anmelden und mit ein bisschen Glück gewinnen!

Teilnahmeschluss: 31. 5. 2021

Fast & Furious 9

Produzenten: Neal H. Moritz, Vin Diesel, Justin Lin, Jeff Kirschenbaum, Joe Roth, Clayton Townsend,

Samantha Vincent, Drehbuch: Daniel Casey & Justin Lin, Regie: Justin Lin, Hauptdarsteller: Vin Diesel, Michelle Rodríguez, Helen Mirren, Kurt Russell, Charlize Theron, Verleih: Filmladen, Start: 8. Juli 2021