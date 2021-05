Bike-Multitasking: Sag‘ niemals Handyhalterung zu ihm

Der Sommer steht vor der Tür, das Wetter spielt langsam mit und die Lockdowns scheinen erst einmal Geschichte zu sein. Zeit, sich wieder ausgiebig aufs Rad zu schwingen – und das ist dank des praktischen Bike Top 5 bestens (aus-)gerüstet.

Bilder: Manufaktotum

Endlich Sommer. Warme Temperaturen, Sonnenschein und frühmorgendliches Vogelgezwitscher: Während manche auch bei eisigen Temperaturen dem Drahtesel die Treue halten, kehrt er dieser Tage anderswo wieder aus der temporären Versenkung zurück, bereit dazu, von seinem Fahrer ins Büro, auf den Berg, um den See geradelt zu werden. Fehlen tut eigentlich nur noch eines: die Handyhalterung. Und die Beleuchtung. Und die Klingel. Also wie gesagt: Fehlen tut nur eines – nämlich das Bike Top 5.

Das Top-Tool für begeisterte Fahrradfahrer schlägt nämlich diese drei Fliegen mit nur einer einzigen Klappe. Mehr noch: Das Gadget fungiert nicht nur als Beleuchtung und Handyhalterung (die Klingel wird gesondert an der Lenkstange befestigt) in einem, sondern ist gleichzeitig eine Powerbank. Denn auch wenn die Halterung dafür sorgt, dass das Smartphone zum optimalen Navigationssystem wird – was nützt es, wenn dessen Akku leer ist? Der Akku des Bike Top 5 jedenfalls reicht für etwa sechs Stunden Licht-Nutzung.

Drei verschiedene Stufen – Abblend-, Fern-, und Blinklicht – hat die Frontleuchte im Repertoire. Und damit wirklich alle Bedürfnisse abgedeckt sind, kommt das Bike Top 5-Paket auch mit einem Rücklicht. Aufgeladen wird dieses, wie der praktische Bike-Multitasker, simpel via USB-Anschluss. Genauso simpel ist auch die Montage des Bike-Multitaskers: Werkzeug braucht es keines, mit nur einem Handgriff ist er an der Lenkstande befestigt. Wasserfest ist das Tool obendrein auch noch. Und wer auch im Winter auf das Fahrrad setzt, muss mit dem Bike-Multitasker zwar weiterhin auf warme Temperaturen verzichten, aber immerhin nicht auf das Vogelgezwitscher. Ein ganz ähnliches Geräusch bietet nämlich auch die Klingel.