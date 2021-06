„Sir“ Oliver Mally – Tryin’ to get by

Die 55-jährige Blueslegende aus der Steiermark meldet sich nicht nur mit einem ­neuen Album, sondern auch gleich mit einer ganz neuen Band zurück.

Foto: Monkeymusic

„Tryin’ to get by“ heißt die Scheibe der „Sir“ Oliver Mally Group, die seit Mitte April überall zum Download bereitsteht. Mit Alex Meik am Bass und Peter Lenz an den Drums hat sich der Meister zwei Kollegen ins Boot geholt, mit denen man „sowohl jammen als auch tüfteln“ kann. Ebenfalls auf der Scheibe vertreten sind Ian Siegal am Stimmband und an der Gitarre, Hammond-B3-Organist Raphael Wressnig und Hubert Hofherr an der Harp, der sich mittlerweile auch Bandmitglied nennen darf. „Tryin’ to get by“ kann von smoothem Slowblues bis hin zu swingy Tunes alles, was das Herz begehrt – garniert mit emotionalen, aktuellen Texten. Ein heißer Tipp für alle Freunde des Genres und ein genialer Start für das neue Label Blind Rope Records in Kooperation mit Walter Gröbchens monkey.moods. Für dieses Projekt hat sich wahrlich die heimische Szeneelite ver­sammelt.

„Sir“ Oliver Mally Group, „Tryin’ to get by“. Blind Rope Records/ monkey., Infos und Download: monkeymusic.at