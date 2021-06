Cin-Cin am Tag des Gin!

Wussten Sie schon, dass es auch einen „Welttag des Gin“ gibt? Er fällt heuer auf den 12. Juni, und da feiern wir mit und verlosen Gin & Tonic!

Die Idee, einen World Gin Day zu feiern, stammt aus Schottland. Dort hatte im Jahr 2009 ein gewisser Neil Houston gemeinsam mit Freunden die Idee, einen (weltweiten) Grund zum Feiern der eigenen Trinkgewohnheiten bzw. der Vorliebe für Gin zu schaffen. Schon bald etablierte sich das ursprünglich kleine Event zu einem Fixtag rund um die Welt, und daher feiern wir auch heuer wieder den zweiten Samstag im Juni. Übrigens eine Bombenidee, den Tag fix auf einen Samstag zu legen, da lässt sich auch unbeschwerter feiern als unter der Woche!

Wiewohl gute Gin natürlich pur genossen werden kann und sollte, ist die Kombination mit Tonic der Klassiker schlechthin – überhaupt im Sommer. Der japanische Craft Gin Roku ist dafür ein idealer Kandidat.

Roku, im Japanischen gleichbedeutend mit der Zahl sechs, enthält neben den bekannten Gin-Zutaten sechs weitere traditionelle japanische Botanicals. Diese werden nach dem Prinzip des „SHUN“ geerntet und in einem speziellen Atelier von Suntory in Osaka von Meisterhand und mit größter Sorgfalt verarbeitet, destilliert und vereint. Das macht den Premium-Craft-Gin Roku so einzigartig und seinen Geschmack so authentisch.

Eine besonders exquisite Ergänzung dazu ist das neue Vinegar Tonic von Mautner Markhof. Bei diesem ersten österreichischen Vinegar Tonic, das es in zwei Geschmacksrichtungen gibt, ist Essig die Basis.

Seinen ganz besonderen Geschmack erhält Mautner’s Apple Cider Vinegar Tonic durch den hauseigenen und selbsterzeugten Apfelwein aus österreichischen Äpfeln. Für den fruchtig-säuerlichen Geschmack des Raspberry Vinegar Tonics sorgen feinster Himbeerwein sowie Himbeersaft. Auf künstliche Säuerungsmittel wird verzichtet.

Diese köstliche Kombination aus japanischen Premium Gin (inkl. Glas in der Geschenkpackung) und Mautner’s Vinegar Tonic in zwei Tastes gibt es hier drei Mal zu gewinnen!

Gleich mitmachen, und wir sagen derweil Cin-Cin mit Gin!

Teilnahmeschluss: 24.06.2021