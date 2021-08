Sabine Wiedenhofer – Impf mich ins Glück

Sind wir nur Junkies für Brot und Spiele? Die Wiener Künstlerin Sabine Wiedenhofer und ihr aktuelles Werk Stayin´ Alive – die Spritze in die hemmungslose Glückseligkeit.

„Eigentlich hab ich einen Shitstorm erwartet“, erzählt Sabine Wiedenhofer dem WIENER. Oder wenigstens einen kleinen Wickel, etwas Aggro als Reaktion auf die Skulptur, die sie Ende Juni anlässlich der Art Austria im Wiener MuQua präsentierte. Ein Selbstbildnis als „Disco-Installation“, mit der auf einer riesigen Spritze reitenden, im übrigen nackten Künstlerin; daher ihre Aggro-Erwartung. Die Öffentlichkeit kann dieser Tage nicht mit „nackt“, die vielbeschworene „Freiheit der Kunst“, sagt sie, ist nicht mehr. Aber mit Shitstorms ist es offenbar wie mit Revolutionen – sind sie angesagt, finden sie nicht statt. Die MuQua-Besucher waren allesamt gut drauf, kein Wunder, immer mehr Leute sind geimpft, das bannt die Ängste und macht Bock auf Leben, dank Pfizer & Co geht es scheinbar wieder bergauf. Und hier setzt Wiedenhofer an: War es das, nach über 500 Tagen Pandemie? Rückkehr zu einer aus Konsum und Entertainment gestrickten Normalität? Keine Zeit für Reflexion und Überdenken der eigenen Werte? Was ist mit den Menschen, die ihre Existenzgrundlage verloren haben? Letzteres soll ihre Nacktheit symbolisieren. Keine sexualisierte Nacktheit, sondern die Nacktheit eines Menschen, der das letzte Hemd verloren hat. Der eine Trost nur, dass du nichts verlieren kannst, wenn du nichts mehr hast.

Die Skulptur ”Stayin´ Alive“ wird es demnächst auch als Edition aus Glas geben. Überhaupt ist im Leben der international erfolgreichen Künstlerin gerade viel los, Galerien und Messen öffnen endlich wieder ihre Pforten. Details: siehe Info.

