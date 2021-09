Kleider machen Leute

Zwischen 13.-18. September wird Wien wieder zum temporären Nabel der europäischen Modewelt. Die MQ Vienna Fashion Week versammelt die Szene in der Hauptstadt. Der WIENER verlost dafür 3×2 Tickets.

Foto Header: DTIP Vienna

Um die 40 Designer präsentieren vier Tage lang ihre neuesten Kollektionen im Wiener MuseumsQuartier. Fashionistas, Kreative, Szene-Blogger können wieder mal nach Herzenslust gustieren, Trends aufstöbern und einkaufen.

Internationale und nationale Modemacher schicken ab 15.9. ihre aktuellen Kreationen auf den Catwalk im Modezelt vor dem MuseumsQuartier.

Mit dabei unter anderem am Mittwoch die Kreationen von #SupportYourLocalGirlGang, einer Plattform von und für Powerfrauen aus der Kreativszene Wiens. Am selben Tag zu sehen Nelmit by Neli Mitewa: „Culture Clash“ kombiniert Stoff gewordene südafrikanische Einflüsse mit bulgarischen Textilien und Motiven.

Nelmit by Neli Mitewa

#supportyourlocalgirlgang Fotos: Minko Minev (Nelmit) & Karin Hackl ( #supportyourlocalgirlgang)

Am Donnerstag folgt um 19.00h eine Show von Callisti, die für zeitlose, extravagante Mode steht, und urbanen Avantgarde Chic mit glamouröser Couture verbindet.

Später am Abend wartet die Fashion Week zum insgesamt bereits zwölften Mal mit einem Schwerpunkt zu Thai Designern auf, heuer dabei u.a. Doitung, Kanz by Thaitor oder Kram Phon.

Callisti

Kram Phon Fotos: Wolf Steiner (Callisti) / DITP Vienna (Kram Phon)

Am Freitag zeigt Nicole Lechner ihre Maison NYCA Kollektion unter dem Motto: „Das 90er Kind, die Matrix und BLINGBLING“ – es wird schwarz, silber und bunt, geschmückt mit fein selektiertem Blingbling und genderfree.

Mit der Modeschule Michelbeuern, ebenfalls am Freitag, und Kunstmodedesign Herbststraße am Samstag präsentiert dann schon die nächste Generation Modemacher ihre Entwürfe im Fashion Tent vor dem MuseumsQuartier.

Maison Nyca

Modeschule Michelbeuern Fotos: Paul Mittnik (Maison Nyca) / Theresa Reidinger und Hanna Mitterbauer (Modeschule Michelbeuern)

Beschließen wird das Mode- und Lifestyle Label TrueYou die diesjährige Fashion Week am Samstag Abend und dabei neben den klassischen TrueYou Designs im typischen schwarzen und extravaganten Look erstmals ihre neue Modelinie TrueYou X Follow vorstellen.

True You (Foto: Chiara Milo)

Das komplette Programm sowie weitere Informationen unter https://www.mqvfw.com/information/

Tickets sind erhältlich unter https://www.mqvfw.com/tickets/



Die Fashion Week 2021 wird übrigens unter Einhaltung der 2G Regel durchgeführt (Impfung oder negativer PCR-Test).

Der WIENER lässt sich nicht lumpen und verlost 3×2 Tickets für die MQ Vienna Fashionweek 2021:



Teilnahmeschluss: 12.09.2021