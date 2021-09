Der neue Spross von Bell & Ross

…trägt den klingenden Namen BR 05 GMT. Die Besonderheit: Es handelt sich um das erste Modell der Marke mit zwei Zeitzonen. Als Inspirationen dienten das Flair internationaler Flughäfen, der Sprung zwischen den Zeitzonen und die für eine unbestimmte Zeit abhanden gekommene Dynamik des Reisens an sich. Die Bell & Ross 05 GMT (Greenwich Mean Time) will uns davon ein wenig zurückgeben. Konstruiert für den „open-minded“, modernen Mann, der konventionelle Grenzen hinter sich lässt, Funktionalität und robustes, jedoch innovatives Design schätzt. Egal ob im „Urban Jungle“, auf der Rennstrecke oder in den Weinbergen, entpuppt sich die BR 05 GMT als ultimatives Werkzeug für Kosmopoliten.

Das Design orientiert sich an der Welt der Technik mit ihren Maschinen und Werkzeugen, was in einem elegant ergonomischen Zeitmesser in Stahlarmierung resultiert, dessen Motor sozusagen auf zwei Zeitzonen läuft. Ein integriertes Armband, aus Gliedern bestehend, ist für einen Zeitmesser dieser Art unerlässlich und bildet eine homogene Silhouette mit dem quadratischen Stahlgehäuse (auf 41 mm vergrößert). Zusätzlich ist ein schwarzes Kautschukarmband erhältlich, das auf Grund seines optimalen Krümmungsradius ultimativen Tragekomfort bietet. Das Zifferblatt ist von architektonischen Elementen geprägt. Stahl, ein Automatikkaliber mit GMT-Funktion das von einer 360°- Schwungmasse aufgezogen wird, der Saphirglasboden und vor allem die unübertroffene Schweizer Uhrmachermechanik machen die BR 05 GMT zu einem unverzichtbaren Detail im Leben eines Globetrotters. Die gesamte Optik erinnert an die Bordinstrumente der großen Jets legendärer Airlines und ist in Schwarz und Weiß aufgestellt, was im ersten Fall Reflexionen verhindert und im zweiten die Ablesbarkeit optimiert. Klarheit und Präzision im Dienste des Nutzers und zwar bei Tag und Nacht. Der GMT Zeiger in Form eines roten Pfeils fügt sich nahtlos in die Gesamtästhetik ein und zeigt auf der inneren Lünette die Zeit im Herkunftsland an. Guten Flug!

Fakten

Uhrwerk: Kaliber BR-CAL.325. Mechanisches Werk mit automatischem Aufzug.

Funktionen: Stunden, Minuten, zentrale Sekunde, zweite 24-Stunden-Zeitzone und Datum. Schnelle Einstellung des GMT- Zeigers, unabhängig vom Stundenzeiger.

Gehäuse: 41 mm breit. Stahl, poliert und satiniert. Zweifarbiger, weißer und schwarzer, Höhenring, mit 24-Stunden-Skala. Verschraubte Krone. Kronenschutz. Saphir-Gehäuseboden mit 360°-Schwungmasse.

Zifferblatt: Schwarz mit Sonnenschliff. Ziffern und Indizes beschichtet mit weißem Super-LumiNova®. Skelettierte, mit Super-LumiNova® gefüllte Stunden- und Minutenzeiger aus Metall.

Glas: Entspiegeltes Saphirglas. Wasserdichtigkeit: 100 Meter.

Armband: Schwarzer Kautschuk oder polierter und satinierter Stahl.

Schließe: Faltschließe. Stahl, poliert und satiniert.