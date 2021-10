Wiener Kulturverein – Eröffnungskonzert

Der Wiener Kulturverein, eine Vereinung in Wien ansässiger Kulturschaffender, die sich der Förderung junger Talente vor allem aus dem Bereich der klassischen Musik widmet, bringt nun nach einigem an Vorbereitung und von Corona gedrückter Pausetaste eine erste Werkschau auf die Bühne des Wiener Konzerthauses.

Am 6. Oktober ab 19.30 Uhr bringt das Projekt „Stimmen des Lichts“, das der Wiener Kulturverein in Zusammenarbeit mit KS Krassimira Stoyanova auf die Bühne stellt, junge Opernsängerinnen und Opernsänger zusammen. Unter dem Motto „Liebe ist ewig“ werden an diesem Abend Opernarien und Duette u. a. von Bellini, Offenbach, Verdi, Massenet und Tschaikowsky präsentiert. Am Podium unter anderem: Nina Veselinova-Hackl (o.), Pete Thanapat Trippuvanantakul oder Sanna Matinniemi (u.).

„Stimmen des Lichts“, 6. 10., 19.30h Wiener Konzerthaus – Schubert-Saal.

Infos unter www.wiener-kulturverein.art

Fotos: Stephan Hackl