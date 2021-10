Stilikone James Bond – Nullnullsieben statt ­Nullachtfünfzehn

„Bond. James Bond.“ Als sich 1963 mit diesen Worten ein unheimlich fescher, männlicher und charmanter Sean Connery erstmals in seiner Paraderolle als britischer Superagent in „007 jagt Dr. No“ dem Publikum vorstellte, war auch sofort eine Luxus-Stilikone geboren.

Text: Markus Höller / Fotos: Hersteller

Wertiger Wecker

Omega Seamaster Diver 300M 007 Edition

James Bond vertraute in seinen Abenteuern oft Schweizer Chronographen von Rolex, aber auch Ausflüge in die Quarz-Welt von Seiko oder einen einmaligen Auftritt von TAG Heuer gab es schon. Seit „Goldeneye“ schmücken exklusiv Uhren der Marke Omega das starke Handgelenk von Mr. Bond, so auch im aktuellen „Keine Zeit zu sterben“. Konkret eine Seamaster Diver 300M 007 Edition, aus Titan gefertigt und bis 300m wasserdicht, angetrieben vom Automatik-Kaliber Omega 8806 mit 55 Stunden Gangreserve. Metall- oder Stoffband sowie der Vintagelook aus Dunkelbraun, Bronze und Schwarz ergeben ein sportlich-elegantes Gesamtbild der Pünktlichkeit. Um 7.800 Euro nicht bei Q, sondern im Uhrenhandel erhältlich.

www.omegawatches.com

Witzige Waffe

Walther PPK/S Airsoft

Gut, nicht jeder kann und will sich ein Auto im Wert einer Eigentumswohnung oder Schuhe in der Städteflug-Preisklasse leisten, um sich wie 007 zu fühlen. Auch für die schmale Börse gibt es authentische Accessoires, wie zum Beispiel den Airsoft-Nachbau der legendären Walther PPK/S, die nun schon zum 25. Mal die bevorzugte Knarre des Agenten mit der Lizenz zum Töten ist. Als Ergänzung zum geliehenen Smoking und gepantschten Martini beim nächsten Gschnas ein lustiger Gag, aber keinesfalls als Kinderspielzeug geeignet! Verschießt Plastikkügelchen statt Blei und kostet daher auch nur 23 Euro.

www.amazon.de

Opulente Optik

Barton Perreira x 007

Gleich drei Modelle der Luxus-Brillenmarke Barton Perreira verschaffen Daniel Craig in seinem vermutlich letzten Auftritt als James Bond den Durchblick. Die Serien Joe, Courtier und Norton in unterschiedlichen Stilen aus erlesenen und leichten Materialien sowie mit hochwertigen Gläsern sind schick und zeitlos. Das exklusive 007-Logo lässt sofort erkennen: man lässt sich mit Stil die Augen vom Erstausrüster des MI-6 ­beschatten. Schon gesehen ab

400 Euro.

www.bartonperreira.com

Luxuriöse Linse

Leica Q2 „007 Edition“

Eine Leica ist per se schon mal keine günstige Gucki-Drucki, umso weniger die auf 250 Stück limitierte und individuell nummerierte Sonderedition der Leica Q2. Mit dem berühmten Pisto­lenlauf-Emblem am Objektivdeckel und einem von Hand maßgefertigten Koffer, entworfen von der britischen Luxus-Koffermarke Globe-Trotter, macht die Kamera schon was her. Denn: Sowohl das Leder des Kamerakoffers als auch die Belederung der Kamera sind im selben Ozeangrün gehalten. Mit einem Preis von über 7.000 Eiern aber auch nicht unbedingt eine Mezzie für Fotofreunde, sondern eher was fürs Bankschließfach.

www.leica.com

Glamouröser Gatsch

Land Rover Defender V8 Bond Edition

Dem Offroad-Spezialisten von der Insel ist ja mit der Neuauflage des Dauerbrenners Defender an sich schon ein großer Wurf gelungen, überhaupt in der Variante mit dem mächtigen V8-Aggregat. Aber so ganz und gar nicht dem britischen Understatement folgend, sondern eher dem Motto „mehr ist mehr“, haben die Gatsch-Profis eine auf 300 Stück limitierte Sonderedition der Wuchtbrumme vorgestellt. Komplett in Schwarz gehalten wie ein indonesisches Cemani-Huhn, prangt dort und da das ikonische 007-Logo. Plus: beim Aufsperren wird selbiges auf den Boden projiziert. Wer‘s braucht – ab rund 135.000 Euro protzt man im Gelände.

www.landrover.com

Solide Sohle

Crockett & Jones „James“

Abgesehen von waghalsiger Action muss sich Herr Bond natürlich auch stilvoll auf dem Parkett der Reichen und Schönen bewegen, seit dem Abenteuer „Skyfall“ tut er das exklusiv auf Rappen des englischen Nobelschusters Crockett & Jones. Nebst anderem von 007 inspirierten Schuhwerk ist es vor allem der aus feinstem Kalbsleder gefertigte Schuh „James“, der Stil und Trittsicherheit rund um die Welt garantiert. Kommt in exklusiver Box mit Putzzeug, Schuhlöffel und Schuhstreckern, selbstverständlich in Schwarz und mit dem offiziellen 007-Logo. Nur 975 Euro, und schon schreitet der Mann von Welt wie Daniel Craig durchs Casino Baden.

www.crockettandjones.com