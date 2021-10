Georg Danzer – „Schau ned so deppert“

Der „Schurli“, ein Wiener Immortal. Wird im Oktober 75. Sein langjähriger Mitarbeiter und Freund Ulli Bäer hat da nicht nur Erinnerungen, sondern präsentiert mit Hackbrett-­Künstlerin Maria Ma im Terzett Danzer-­Songs in neuem Klang-Design.

Foto Header: Getty Images

14 Jahre enge Zusammenarbeit und Freundschaft, etliche gemeinsame Touren und zig Kilometer im Tourbus – das schafft auch 14 Jahre nach Georg Danzers Ableben für Ulli Bäer die gewissen anderen Unvergesslichkeiten, und wenn es nur eine Erinnerung sein soll, dann diese spontane: „Wenn wir tourten, fuhr ich mit meiner Rostlaube zu ihm nach Niederösterreich“, erzählt der Gitarrist, „dann ging es im Bus weiter, Georg immer vorne am Beifahrersitz neben dem Chauffeur und ich dahinter. Und er dann bald: ‚Schau ned so deppert‘.“ Ein Standard-Sager von Danzer, sagt Bäer, und das aus Gründen: „Er hat entweder geschlafen, gelesen oder hilflos in die Landkarte gestarrt. Was er nämlich nicht hatte, war Orientierung. Wenn er die Landkarte aufmachte, war klar, der kennt si ned aus.“ Wenn Danzer die Landkarte aufmachte, hellten sich auch die Mienen der Bandmitglieder sichtbar auf, ergo: „Schau ned so deppert.“ Klassiker.

Ein Pionier des „Austropop“ ist in seiner Heimat natürlich unsterblich, aber wie würdigt man den 75er eines Immortals, Interpretationen von Danzer-Songs gibt es schließlich zuhauf? Für Bäer quasi eine organische ­Sache. Seit wenigen Jahren auch mit Maria Ma (Hackbrett) und Christian Einheller (Percussion) im ­Terzett unterwegs, lieferte vor allem die eigenwillige Klangwelt des Hackbretts der charismatischen Tirolerin neue Inspiration. ­„Maria ist eine der größten Hackbrett-Künstlerinnen“, sagt Bäer, das Hackbrett ein Instrument, dessen Geschichte sich bis zu König David zurück verfolgen lässt. Resultat: der Tonträger „Es Woa Schee“, mit acht Danzer-Titeln in ­taufrischem Klangkleid.

Info:

Georg Danzer 7.10.1956 – 21.06.2007

Maria Ma ­Terzett feat. Ulli Bäer: Es Woa Schee, Capricorn Music (info@capricornmusic.at), ab 7.10. im Handel.

Gigs: Maria Ma Terzett feat. Ulli Bäer: Es Woa Schee-Konzert, 09.10.2021, Kultur Hof Linz, 20.00 h; Danke Danzer by Danzer Band, 05.10.2021, Wien Local, Heiligenstädterstr. 31, 20.00 h; Danzer­mania, 31.10.2021, ­Orpheum Wien, 20.00 h.