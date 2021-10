Irischer Whiskey erlebt einen globalen Höhenflug bei Genießern.

Advertorial: Jameson, der milde Ire von Welt

Im Jahr 1780 gründete Master Distiller John Jameson seine Destillerie in der Bow Street, Dublin. Wiewohl zur damaligen Zeit buchstäblich hunderte andere Brennereien in Dublin und Irland die begehrte Spirituose herstellten, setzte sich das Familienunternehmen schnell an die Spitze. Erstklassige Qualität, aber auch großzügige Löhne, gute Arbeitsbedingungen und korrekter Umgang mit den Arbeitern. Das trug schon früh zum großen Respekt bei, den die Marke Jameson Irish Whiskey bis heute genießt.

Jameson, seit 1780 Synonym für irischen Whiskey.

Jameson Irish Whiskey ist ein so genannter Irish Blend, also ein Whiskey, der im Unterschied zu schottischem Whiskey nicht nur aus gemälzter Gerste, sondern auch zu einem bestimmten Teil aus ungemälzter Gerste hergestellt wird. Dies, und die für Jameson und andere irische Whiskeys typische Dreifach-Destillation, machen ihn so charakteristisch weich im Geschmack. Das Tüpfelchen auf dem i ist dann die mindestens fünfjährige Lagerung in ehemaligen Bourbon- und Sherryfässern. So erhält er dann nicht nur die ganz speziellen feinen Aromanoten von Vanille, Holz und eine gewisse Süße, sondern nimmt auch die schöne dunkelgoldene Farbe an.

Goldgelber Evergreen

Traditionell wird Jameson pur oder mit etwas Wasser getrunken, aber dank seiner geschmacklichen Qualitäten eignet er sich natürlich auch on the rocks und als Zutat in zahlreichen Cocktails. Abgesehen vom berühmten Irish Coffee wird Jameson auch zunehmend gerne statt Scotch oder Bourbon in Klassikern wie Rusty Nail, Whiskey Sour oder Old Fashioned gemixt. In der kalten Jahreszeit besonders zu empfehlen: der klassische Hot Toddy, eine Mischung aus Whiskey, frischem Zitronensaft und Honig.

Jameson Ginger & Lime

Eine frische Variante, die vor allem, aber nicht nur, im Sommer immer beliebter ist: Jameson, Ginger Ale & Lime. Das Rezept ist so einfach wie genial:

Erfrischend, einfach, gut

Zutaten:

4 cl Jameson Irish Whiskey

Ginger Ale

1 Limettenspalte

Eiswürfel

Zubereitung:

Fülle ein Highballglas mit Eis. Gieße einen Schuss Jameson hinein. Fülle das Glas mit hochwertigem Ginger Ale auf. Rühre kurz um. Dann noch einen Spritzer Limettensaft – die restliche Spalte geht direkt ins Glas.

Whiskey, soweit das Auge reicht

Heute, nach mehr als 230 Jahren, ist Jameson Irish Whiskey eine der wenigen globalen Spirituosenmarken und die weltweit meistverkaufte sowie international wachstumsstärkste irische Whiskey-Marke. Jameson wird in 112 Länder exportiert und durchschnittlich werden 25 Gläser Jameson pro Sekunde getrunken. Um die Produktionskapazität an die weiterhin steigende Nachfrage anzupassen, wurde die Midleton Distillery 2013 erweitert.

Im ehemaligen Stammhaus in Dublin wird schon lange kein Whiskey mehr gebrannt, dafür findet man dort eine spannende Erlebniswelt rund um Jameson, die Herstellung von Whiskey generell und viele interessante Fakten zur Geschichte Dublins – ein Fixpunkt bei jeder Städtereise!

Alle Bilder © Jameson, Markus Höller