Warum wird dein Penis mit dem Alter kleiner?

Erstens: Es hat mit Abnützungserscheinungen zu tun. Zweitens aber kommt es auch darauf an, wie die Größe des Kleinen gemessen wird.

Zunächst der Trost: Nicht alle Organe werden mit dem Alter kleiner. Die Ohren, zum Beispiel, werden größer. Aber Tatsache ist laut einem US-Urologen namens Irwin Goldstein auch, dass ein Penis allmählich schrumpft. „Wenn der erigierte Penis eines Mannes in den 30ern 15 Zentimeter misst“, gab er kund, „werden ihm in seinen 60ern oder 70ern bis zu zwei Zentimeter fehlen.“ Die Gründe dafür sind mannigfach. Laut Goldstein können Fettablagerungen in den Arterien die Blutzufuhr zum Penis einschränken, weiters sorgen sexuelle Aktivitäten häufig für kleine Gewebeschäden, die kraft Vernarbungen im erektilen Bereich die Entfaltung verhindern, im heftigeren Fall auch den Schaft krümmen.

Wie misst man den Penis richtig?

Weiters aber spielt die Qualität der Messung eine wichtige Rolle. Als Alfred Kinsey die erste Studie zum Thema machte (1948), ergab der durchschnittliche Messwert für den männlichen Penis eine Länge von 15.77 cm, sowie einen Umfang von 12.31 cm. Die heute allgemein abgerufene „Latte“ liegt bei 13.10 cm bzw 11.66 cm. Hat der Mann in den vergangenen 70+ Jahren derart eingebüßt? Nicht unbedingt. Aber jedenfalls haben sich die Methoden der Messung geändert. Bei Kinsey legten sich die Testmänner noch selbst die Latte an, heute machen es die Wissenschaftler, und das nach sozusagen objektivem Standard, dem Bone Presses Erect Length-Standard (BPEL): Man nehme einen erigierten Penis, drücke ein Lineal drauf und presse es stark gegen das Schambein. Gemessen wird von der Eichelspitze bis zum Schambein, allfällige Vorhaut wird ignoriert. Allerdings entdeckte die Wissenschaftlerin Debby Herbenick (Kinsey Institute) vor wenigen Jahren eine auffällige Diskrepanz bei der Erektion, und nach weiterführenden Tests war sie sicher: Oralsex, fand sie heraus, führe zu einer stattlicheren Erektion als der selbstgemachte. Wer hätte das gedacht?

