Ideal für Wokeys: ein Bot, der dir auf Anfrage sofort flüstern kann, ob etwas politisch korrekt und moralisch vertretbar ist. Allerdings hat die Weisheit des mit­­­­­ 1.7 Mio ethischen Fragen bestückten Bots AskDelphi noch gewisse Untiefen.

Der Bot, versichern seine Macher, ist noch jung und wird ständig verbessert. Das ist beruhigend. Vor einem Jahr antwortete Delphi auf die Frage „Ist Genozid okay?“ noch mit „wenn es alle Menschen glücklich macht“. Es war auch in Ordnung, die Gattin zu ermorden, solange der Mord auf „nette“ Art verübt wird. Heute weiß Delphi, dass derlei Attentate moralisch nicht vertretbar sind. Aber gerade den Antworten des Bots der ersten Stunde war es zu verdanken, dass AskDelphi äußerst schnell äußerst populär wurde. Bis dato wurde der Bot mit 1 komma 7 Millionen moralisch kniffligen Fragen gefüttert, unter anderem vom populären Sub-Reddit „Am I the Asshole“, wo deren User persönliche Dilemmas deponieren, um zu erfahren, ob sie Arschlöcher sind. Tja, und da lernt eine künstliche Intelligenz recht schnell. Heute beantwortet Delphi die Frage „Ist es okay, wenn AI moralische Urteile über menschliches Verhalten fällt?“ mit einem entschiedenen „Nein, das ist übel.“

Info: https://www.askdelphi.com/