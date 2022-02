Aufsteiger legt nach

Xiaomi, Österreichs drittgrößter Smartphone Anbieter, stellte heute die Redmi Strategie der eigenständigen Produktlinie von Xiaomi inklusive der brandneuen Redmi Note 11 Serie vor.

Die Redmi Tonality

In der Präsentation gab Kurt Manninger, Country Manager Xiaomi Österreich, den Gästen einen aktuellen Einblick in die Strategie der Redmi Produktlinie, die sich vor allem an ein junges, cooles und dynamisches Publikum, mit Affinität zu Social Media, wendet.

Die Redmi Produktlinie

Ganz nach dem Motto „Innovative Produkte zum smarten Preis“ umfasst die Redmi Linie unterschiedlichste Produkte – von leistungsstarken Redmi Smartphones, über hervorragende Redmi In Ear Buds, diversen Redmi Accessories, wie der Redmi Power Bank, bis hin zur sportlichen Redmi Watch, einem Fitnesstracker mit über 100 Sport-Modi für In- & Outdoor.

Die brandneuen Redmi Note 11 Smartphones

Xiaomi, der international höchst erfolgreiche Technologiekonzern, hat im Rahmen des heutigen Events auch vier neue Redmi Smartphones vorgestellt: Das Redmi Note 11, Redmi Note 11s, Redmi Note 11 Pro und das Redmi Note 11 Pro 5G. So überzeugt z.B. das Flagschiff, das Redmi Note 11 Pro 5G, mit vielen tollen Details, die in dieser Preisklasse ihresgleichen suchen: 67W Turbo-Charging, mit dem man in nur 15 Minuten über die Hälfte seines Akkus aufladen kann, 108MP Triple-Kamera mit einem Weitwinkel-Objektiv für begeisternde Fotos und das gestochen scharfe 120 Hz FullHD+ AMOLED DotDisplay runden die volle Power ab. Alle Smartphones aus der Redmi Note 11 Serie überzeugen durch ihre fairen Preise und die Konnektivität mit anderen Xiaomi Produkten. So passt das Motto „Rise to the challenge“ hervorragend zu Redmi als starke Produktlinie aus dem Hause Xiaomi.

Die Xiaomi AIoT Experience Zone

Ein weiteres Highlight des Events war die umfassende Präsentation der Xiaomi AIoT Produkte. Mit Themen wie Raum-Luft, Reinigung, Beleuchtung, Küche, Sicherheit, Mobilität oder Display wurde nur ein kleiner Teil der Xiaomi Produktwelt gezeigt, gaben jedoch einen perfekten Eindruck in die Vielfältigkeit der Produktgattungen, die heute bereits in Österreich im Verkauf sind. Alle Xiaomi Eco Produkte zeichnen sich durch beste Verarbeitung und sehr ansprechendes Design aus, was auch eine Reihe von Design Awards unterstreichen.

Der rasante Aufstieg von Xiaomi an die Spitze der Tech-Giganten

Die aktuellen Entwicklungen und Zahlen sprechen für sich. Xiaomi konnte im 4. Quartal des letzten Jahres mit 115 Prozent das stärkste Wachstum am österreichischen Smartphone-Markt verzeichnen. Damit befindet sich Xiaomi hierzulande auf Platz 3 der Smartphone Hersteller und europaweit bereits auf dem zweiten Platz. Diese Ergebnisse und Marktanteile unterstreichen abermals, dass die einzigartige Kernstrategie ‚Smartphone × IoT‘ (Smartphones kombiniert mit smarten IoT-Produkten) der richtige Weg ist.