Alles neu – macht der April – bei P&C!

Ab 7. April zelebriert der frisch modernisierte Peek & Cloppenburg Flagship Store auf der Mariahilfer Straße sein ungeduldig erwartetes Re-Opening.

Und was dürfen sich P&C-Aficionados bis 9. April erwarten? So einiges. Neben der Artistin und Jurorin Lili Paul-Roncalli, spannende Aktionen und Unterhaltung auf fünf Etagen, wie Live-Musik, Customizing von Carl Gross, eine Schmucklounge von Makaro, Tastings bei Wein & Co, sowie Styling in der Dyson Beauty Lounge.

Dabei sollte man die Hauptattraktion, nämlich das ultimative Einkaufserlebnis im nagelneu gestalteten Haus nicht vergessen. Und als exklusives Goodie wird es für die P&C Neu- und Bestands-Insider-Kund:innen im Zeitraum von 7. – 9. April 2022 einen 20% Rabatt auf das gesamte Sortiment geben.

Also – los geht´s!