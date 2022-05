50 Jahre Porsche Design

Porsche Design feiert sein fünfzigstes Jubiläum mit einer exklusiven Capsule Collection.

50 Jahre Engineered Passion.

Seit 1972 schreibt Porsche Design nun schon Designgeschichte – mit ­Produkten, die Technologie, Leidenschaft und Performance perfekt vereinen. Im Jahr 1963 hatte Profes­sor Ferdinand Alexander Porsche mit dem 911er eines der bedeutendsten Designobjekte der Zeitgeschichte geschaffen. Mit seiner Vision, die Prinzipien und den Mythos Porsche über die Grenzen des Automobils hinaus zu tragen, hat er 1972 die exklusive Lifestyle-Marke Porsche Design gegründet. Seine Philosophie und seine Designsprache leben bis heute in allen Porsche Design ­Produkten weiter. Jedes Porsche Design Produkt steht für außer­gewöhnliche Präzision und Perfektion, auf einem hohen technologischen Innovationslevel und für eine einzigartige Symbiose aus ­intelligenten Funktionen und puristischem Design. Entworfen vom Studio F. A. Porsche im österreichischen Zell am See.

Zum 50. Jubiläum launcht Porsche Design 2022 eine limitierte 50Y Porsche Design Capsule Collection als Hommage an die unverkennbare DNA der Marke, die das ästhetische Heritage mit modernsten Materialien ins Hier und Jetzt übersetzt. Mit der Neuauflage von außergewöhnlichen Designklassikern entstehen so neue Styles mit ikonischem Charakter, die die Vergangenheit würdigen, das Heute zelebrieren und auf die Zukunft einstimmen.

Zeitlose Ikonen im modernen Look. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums von Porsche Design erscheinen die beiden ikonischen Sonnenbrillen der exklusiven Life­stylemarke in einer jeweils auf 1972 Stück limitierten Sonderedition mit einer matt-schwarzen Fassung, platinumfarbenen Highlights aus ultraleichtem Titan sowie grauen Polarisationsgläsern mit olivfarbenen Wechselgläsern. Die Sonnenbrillen werden für die limitierte Edition zum ersten Mal mit extrem flachen Brillengläsern aufgelegt, was den modernen Over­size-Look nochmals unterstreicht. Für alle Liebhaber der Marke sind die beiden limitierten Fassungen in einer exklusiven Box mit passendem Brillenband ab sofort im ausgewählten Fachhandel sowie unter porsche-design.com zum UVP von 590 Euro erhältlich.

Wir verlosen eine Porsche Design 50Y Sunglasses P’8928! Die Limited Edition im Wert von 590 Euro kommt mit zwei verschiedenfarbigen Wechselgläsern daher und passt somit immer perfekt. Einfach mitspielen und mit ein wenig Glück gewinnen.