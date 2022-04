Count Basic live im WUK am 13.Mai

Es ist nie zu spät, den 25er zu feiern, auch wenn es die legendäre Truppe Count Basic rund um Kelli Sae und Peter Legat schon seit mittlerweile 28 Jahren gibt.

Aber die Gründe, warum die Tournee des elfköpfigen Souljazz-Ensebles, das nicht nur seit den Neunzigern ein Fixstern der hippen Acid-Jazz-Szene ist und schon die ganze Welt bespielte, oder, wie der Pressetext verrät, „von Paris bis Los Angeles, von London bis Novosibirsk“ tourte, nicht rechtzeitig in Wien gastierte, sind hinlänglich bekannt. Und der Kick-Off für die dann im Covid-Wahnsinn versumpfte 25er-Tour fand sowieso noch im Rahmen der traditionellen Herbst-Show 2019 im Metropol statt. Nun gibt‘s also ein Follow Up am 13.5. im WUK und die frischeste Single „Come Over“, produziert von niemand geringerem als Rodney Hunter, findet sich ebenfalls im Live-Gepäck.

Das Line Up von Count Basic, das im WUK gastieren wird ist jedenfalls hochkarätig:

Kelli Sae – vocals

Peter Legat – guitar

Dieter Kolbeck – keyboards

Willi Langer – bass

Dirk Erchinger – drums

Luis Ribeiro – percussion

Josef Burchartz – trumpet

Martin Fuss – tenorsaxophone

Robert Bachner – trombone

Vanja Toscana – backingvox

Helena May – backingvox

Man darf sich heftigst vorfreuen, hier gehts zum Ticketvorverkauf.