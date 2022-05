Pet Shop Boys – Das Warten hat ein Ende

Zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass die Pet Shop Boys den Wiener Gasometer hätten beehren sollen. Doch seit der Veröffentlichung des aktuellen Albums „Hotspot“ im Jänner 2020 ist auf dieser Welt einiges geschehen, an Konzerte war lange nicht zu denken. Doch jetzt ist es endlich so weit: Auf den Tag genau zwei Jahre nach dem ursprünglichen Termin schlägt das dynamische Duo nun am 12. Mai in Wien Simmering auf.

Fotos: petshopboys.co.uk

Für Fans der Herren Tennant und Lowe war die schier endlose Warterei vielleicht schwer zu ertragen, doch andererseits ist Vorfreude doch bekanntlich die schönste Freude. Und wer in den Corona-Jahren den Überblick komplett verloren hat – würde uns natürlich nie passieren – und andere Sorgen als Konzerttickets hatte, freut sich jetzt umso mehr. Denn es gibt tatsächlich noch Restkarten für die Party im Gasometer. So kann man auch mit 730 Tagen Verspätung noch sein Ticket ergattern – klingt komisch, ist aber wahr.

Der Name der Tour lautet „Dreamworld – The Greatest Hits Live“. Da kann sich der geneigte Pet Shop Boys-Fan ganz gut vorstellen, was ihn erwartet. Natürlich wird auch das neueste Album „Hotspot“ mit von der Partie sein. Das wurde von den Briten hauptsächlich in Los Angeles und Berlin, dort primär in den legendären Hansa Studios, geschrieben und aufgenommen. Produziert hat zum dritten Mal in der Pet Shop Boys-Historie Stuart Price, der sich schon für „Electric“ und „Super“ verantwortlich gezeichnet hat.

Man darf sich am 12. Mai also eine gepflegte Elektropop-Party mit feinstem Pet Shop Boys-Sound erwarten. Wer da nicht hingeht, ist selbst schuld. Denn eine Pandemie dürfte diesmal nicht schon wieder dazwischenkommen.