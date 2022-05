Markus Morianz – Platonische Promiskuität

Ohne Liebe geht für ihn gar nichts. Das machte Markus Morianz zu einem der international erfolgreichsten heimischen Fotografen. In der Ausstellung MANNSBILDER zeigt die Wiener Galerie Soldo eine Retrospektive seines Schaffens.

von Manfred Sax

„Porträtfotografie hat etwas von Speed-dating. Um ein intensives Foto zu machen, muss ich mich jedesmal in mein Gegenüber ein bisschen verlieben. Platonische Promiskuität sozusagen, oft recht fordernd, aber niemals langweilig.“ So sieht der Tiroler Fotograf Markus Morianz seinen Beruf. Im Jahr 2019 saß ihm der hier abgebildete Tom Neuwirth gegenüber, in einem anderen Leben auch als Conchita Wurst bekannt. Im Lauf einer über 30-jährigen weltweiten Karriere (Rolling Stone, GQ, WIENER, you name it) haben sich diese kleinen Verliebtheiten natürlich angesammelt. In der Wiener Galerie Soldo ist seine „Mannsbilder“ getaufte Retrospektive bis Ende Mai zu genießen.

Tom Neuwirth, besser bekannt als Conchita Wurst …

INFO: Mannsbilder by Markus Morianz, Galerie Soldo, Mittersteig 1, 1040 Wien, bis 20.5.2022