Auf Papa anstoßen: So machst du den Vatertag zu etwas Besonderem!

Der legendäre Rum aus Venezuela ist gerade zum Vatertag das ideale Geschenk. Denn was gibt es im Sommer schöneres als einen Sundowner mit Charakter?

Fotos: Diplomático

Das Diplomático Rum Geschenk-Package mit einer Flasche Diplomático Reserva Exclusiva und zwei Gläsern bietet die richtige Gelegenheit, wieder einmal Zeit mit Papa zu verbringen. So schenkst du zum Vatertag viel mehr als nur einen Drink.

Der perfekte Drink

Diplomático, die weltweit führende Premium-Rum-Marke, wird seit 1989 in Venezuela hergestellt. Der Reserva Exclusiva ist ein komplexer Rum zum Genießen, der bis zu zwölf Jahre in Holzfässern reift und im Geschmack Vanille-, Toffee- und Lakritz-Aromen mit Holznoten vereint. Gewinne eine Flasche mit zwei originalen Diplomático-Gläsern um stilecht mit Papa bei einem Glas Premium-Rum in tiefe Gespräche zu verfallen.

