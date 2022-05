Frisurentrends 2022 – Was ist dieser Tage besonders „en vogue“?

Foto Header: pixabay.com, © katyandgeorge, CC0 1.0

Das Jahr 2022 verspricht wieder ein Jahr individueller und außergewöhnlicher Looks und Stile zu werden. Hierauf deuten zumindest die vielfältigen Frisurentrends hin, die sich bei immer mehr Menschen großer Beliebtheit erfreuen. Von Tape Extensions über Rebel Cuts bis hin zum Lazy Hair Style gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, seine Haare zu gestalten und sich einen eigenen, unverwechselbaren Stil zu geben. Welche Frisurentreds 2022 besonders angesagt sind und was sie im Einzelnen auszeichnet, erläutert dieser Ratgeber.

Der Bixie Cut

Der Bixie Cut ist streng genommen gar kein neuer Frisurentrend, sondern die Fusion zweier bereits bekannter, extrem erfolgreicher Haarstyles: dem Bob und dem Pixie. Der Bixie Cut ist eine Kurzhaarfrisur, die schon heute von zahlreichen Stars und Prominenten getragen wird. Vom Bob hat diese Frisur den langen Pony, der die Gesichtsform betont und individuell gestaltet werden kann. Vom Pixie hat der Bixie Cut die seitlichen Abstufungen übernommen. Mit diesen ist es möglich, die Frisur an die eigene Kopfform und die persönlichen Vorlieben anzupassen und sie zu individualisieren.

Eine Stärke des Bixie Cuts liegt in seiner großen Vielseitigkeit. Die Frisur passt zu nahezu jedem Menschen, weil sie sich individuell anpassen lässt. So ist es unerheblich, ob die Haare glatt oder lockig sind, mit dem Bixie Cut sehen sie stets modern, ansprechend und außergewöhnlich aus. Es ist möglich, den Pony einfach ins Gesicht fallen zu lassen oder Styling-Gels einzusetzen, um ihn in die gewünschte Form zu bringen. Ebenso eignet sich der Bixie Cut für ganz unterschiedliche Haarfarben und wird deswegen von Menschen aller Altersgruppen gern getragen.

Clip in Extensions

Lange Haare gelten nach wie vor als Schönheitsideal. Deswegen streben viele Frauen eine Langhaarfrisur an, die zu ihrem persönlichen Typ passt. Viele wollen allerdings nicht Jahre warten, bis sie ihre Traumfrisur erreicht haben. Andere kämpfen regelmäßig mit Problemen wie brüchigen Haaren, die eine schöne Langhaarfrisur erschweren oder sogar unmöglich machen. Eine gute Lösung stellen Clip in Extensions dar. Mit diesen ist es möglich, jederzeit eine Frisur mit schönen langen Haaren zu bekommen und sich einen ganz neuen Look zu geben.

Bei der Auswahl der Extensions spielt unter anderem die Länge der Haare eine Rolle. Es gibt Modelle mit 40 cm Länge ebenso wie Varianten mit 60 cm. Außerdem stehen Haare in unterschiedlichen Farben zur Verfügung. Die Extensions lassen sich somit perfekt auf den eigenen Typ anpassen. Wichtig ist, dafür zu sorgen, dass die Haare fest angebracht sind, damit sie stets großartig aussehen und auch mit den Herausforderungen des Alltags problemlos zurechtkommen.

Blunt Cuts

Gerade heraus, ehrlich und direkt. Das sind Eigenschaften, mit denen sich viele Menschen identifizieren können. Die perfekte Frisur für diese Lebenseinstellung sind Blunt Cuts. Hierbei handelt es sich um Frisuren mit ganz geraden, klaren Kanten ohne Stufen. Die so entstehenden Frisuren sind modern, kühl, professionell und haben einen gewissen Business-Look. Blunt Cuts lassen sich aber auch so gestalten, dass sie zu legeren Outfits und Festkleidung perfekt passen.

Es gibt unterschiedliche Varianten von Blunt Cuts. Der Blunt Bang ist beispielsweise eine Erweiterung des Curtain Bangs, einer nach wie vor beliebten Pony-Frisur. Im Unterschied zu dieser werden die Fransen jedoch stumpf geschnitten und bekommen somit einen gänzlich anderen Look. Beim Blunt Bang kommt es auf Präzision und Punktgenauigkeit an. Dieser Haarschnitt eignet sich daher nur für glatte Haare.

Der Lazy Hair Style

Den Corona Pandemie und die damit einhergehenden lockdowns sowie das Arbeiten im Homeoffice haben dazu geführt, dass dem Hairstyling weniger Aufmerksamkeit geschenkt wurde als zuvor. Die Menschen genossen es, mit einem leeren, unaufgeregten Haarschnitt herumzulaufen, der vor allem natürlich und praktisch war. Viele Designer greifen diese Idee nun auf und entwickeln hieraus einen eigenen Frisurentrend. Dieser wird als Lazy Hair Style bezeichnet und gehört 2022 zu den angesagtesten Frisurentrends überhaupt.

Der Lazy Hair Style lässt sich auf ganz unterschiedliche Frisuren wie den Retro-Shag aber auch für XXL-Frisuren nutzen. Entscheidend ist, dass er lässig und ungewollt wirkt und eine hohe Natürlichkeit zum Ausdruck bringt. Außerdem sollte er sich mühelos herstellen lassen. Wenn erst zum Glätteisen oder Lockenstab gegriffen werden muss, bleibt vom Lazy nicht mehr viel übrig.

Baby Braids

Baby Braids haben als Instagram-Trend begonnen und sind mittlerweile als Frisurentrend in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Hierbei handelt es sich um kleine Flechtzöpfe, die sowohl im privaten Umfeld als auch bei großen Feiern und Festen hervorragend aussehen. Die Baby Braids bilden eine Art Rahmen für ein Gesicht und betonen somit dessen Konturen und einzigartige Schönheit.

Mittlerweile sind viele Stars anzutreffen, die sich dem Baby Braids Trend verschrieben haben. Somit verlässt diese Frisur mehr und mehr den Alltagsbereich und ist häufig bei großen Galaveranstaltungen, öffentlichen Events oder der Oscar Verleihung anzutreffen. Hierdurch gewinnen die Baby Braids an Breite und Vielseitigkeit und eigenen sich somit für zahlreiche Anlässe.

Rebel Cuts

2022 ist ein klarer Trend weg vom Mainstream und hin zu individuellen Frisurentrends festzustellen. Das zeigen die sogenannten Rebel Cuts. Die Träger solcher Frisuren lehnen sich gegen Einheitlichkeit und bestehende Regeln auf und entscheiden sich dafür, mit ihren Frisuren ihren eigenen Stil und ihre jeweilige Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Hierbei greifen sie aber gerne auf bewährte Verfahren zurück, was die Begeisterung für den sogenannten Retro Shag zeigt.

Rebel Cuts zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht klar zu definieren sind. Es geht bei diesen Frisuren gerade darum, auszubrechen und neue Wege zu gehen. Häufig sehen die entsprechenden Frisuren etwas wild und abenteuerlich aus, haben hierbei aber stets etwas Schickes und Reizvolles. Wer sich für 2022 vorgenommen hat, weniger angepasst zu sein und einmal neue Wege zu beschreiten, liegt mit diesem Haartrend genau richtig.

Fazit

Die Frisurentrends 2022 lassen sich nicht auf einen Nenner bringen. Es gibt viele unterschiedliche Strömungen und Richtungen, die aktuell bei vielen Menschen und speziell Prominenten angesagt sind. Während einige sich für eine Rebellion und individuelle Schnitte entscheiden, begeistern sich andere dafür, einen Lazy Hair Style zu wählen und alles möglichst lässig und leger angehen zu lassen. Somit gilt auch für dieses Jahr, dass es wichtig ist, einen Frisurentrend zu finden, der zu einem selbst und den persönlichen Wünschen und dem eigenen Stil perfekt passt.