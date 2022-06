Skunk Anansie live in Wien

Einer der wenigen Acts, den die Pandemie nach Österreich brachte: Erst durch die mehrmaligen Verschiebungen der aktuellen Tournee von SKUNK ANANSIE findet sich nun am 12. Juli 2022 auch Platz für ein Wien-Date in der METAstadt.

Worauf wir uns dabei am meisten freuen? Auf ihre berauschende Live-Präsenz, der man sich nicht entziehen kann. Die Energie, die Persönlichkeit, die lauten und auch die leisen Songs. Und natürlich auch die Kompromisslosigkeit, mit der Deborah Anne Dyer aka SKIN und ihre Band noch immer auf Rasse, Geschlecht oder sexuelle Zugehörigkeit pfeifen und ihre kulturelle und musikalische Botschaft in die Welt tragen. Individuell und vielfältig. Auf ihre großen Hits wie „Hedonism“, „Weak“, „Charlie Big Potato“, „Secretly“, um nur einen Bruchteil aufzuzählen. Und selbstverständlich auch auf neues Material, das nichts von seiner Schlagkraft verloren hat.

In den letzten 28 Jahren wurde die Band international als eine der größten britischen Rockbands aller Zeiten gefeiert. Die charismatische Frontfrau Skin gilt als eine der berühmtesten weiblichen Performerinnen weltweit und als Wegbereiterin für Frauen in der Musikindustrie und darüber hinaus. Als inspirierendes Vorbild, Aktivistin, Model und Muse für Designer:innen. Skin ist für viele ein Role Model durch und durch.

© India Fleming

Im September 2020 veröffentlichte die umtriebige Künstlerin in Kollaboration mit der angesehenen Journalistin und Freundin Lucy O’Brien ihre (ersten) Memoiren, mit dem Titel „It Takes Blood And Guts“. Als Gegenentwurf zur durchwegs männlich dominierten, überwiegend weißen Britpop-Ära erzählt das Buch Skins einzigartige Geschichte: von ihren Wurzeln in der Arbeiterklasse in Brixton bis hin zu den Bühnen von Glastonbury und der internationalen Szene. Und auch auf dem Literatursektor regnete es begeisterte Kritiken, Auszeichnungen und reges Medieninteresse. Dass Skin darüber hinaus auch für jeden Spaß zu haben ist, zeigte sie 2020 mit ihrer Teilnahme an der britischen Version von „The Masked Singer“, wo sie das Publikum und die Jury gleichermaßen mit unglaublichen Interpretationen bekannter Songs begeisterte. Selbst als gelbes Entlein kann sie nämlich überzeugen!

2019 veröffentlichten Skunk Anansie mit dem brillanten Titel „What You Do For Love“ einen Track, der sofort von BBC Radio 2 in die Rotation genommen wurde und gleich zum Fan-Favorit avancierte. Anfang 2020 folgte das rifflastige „This Means War“, begleitet von einem atemberaubenden Video, das bei ihrer letzten Headline-Show in Polen vor rund 800.000 Menschen gedreht wurde.

In den mittlerweile 28 Jahren ihrer Karriere verkauften Skunk Anansie Millionen von Tonträgern, feierten zahlreiche Top 40-Singles und Top 10-Alben, gewannen etliche Awards und Multi-Platin-Auszeichnungen, teilten sich die Bühne mit Superstars wie David Bowie oder U2, und sangen mit Stevie Wonder, Nina Simone und Michael Jackson „Happy Birthday“ für Nelson Mandela. Eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht. Und deren letztes Kapitel noch lange nicht geschrieben wurde…

Skunk Anansie – eine Band, die von Beginn an radikal war und es – im Gegensatz zu vielen anderen – bis heute geblieben ist. Das zeigt sich einerseits in ihrer Musik, die mühelos zwischen Konfrontation und Sanftheit changiert: politisch aufgeladen und gleichzeitig emotional, direkt sowie ruhig und zurückhaltend. Aber es liegt auch im Wesen der Band an sich – in der Mischung aus Einflüssen, Kulturen und Talenten, die das Quartett so erfolgreich zusammengeführt hat. Ihre berauschenden Live-Shows sind ein Wirbelsturm aus Energie, Lärm, ganz viel Haltung und Charakter. Eine Aufforderung, Teil von etwas viel Größerem zu werden, der man unmöglich widerstehen kann. Und der wir nur allzu gern nachkommen – am 12. Juli im wunderschönen Gelände der Wiener METAStadt.

S K U N K A N A N S I E

Special Guests:

BLACKOUT PROBLEMS | DEMIAN

12. Juli 2022

METAStadt Open Air Wien

Presented by radio 88.6 & Raiffeisen Wien – Meine Stadtbank

