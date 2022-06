Element of Crime live in Wien

Eine unserer Lieblingsbands aus Deutschland spielt an einem Samstag im Juli. Nämlich dem Neunten (was für eine Sinfonie!). Und die METAStadt wird so für einen Abend zum Mittelpunkt der Welt. Zumindest für ELEMENT OF CRIME-Fans. Und alle, die es bis dahin noch werden.

Der Abend verspricht schon jetzt: ROMANTIK! Freedom, Love & Happiness. Und ob Sven Regener nun über Lieblingsfarben und Tiere singt, Schafe, Monster und Mäuse, Narzissen und Kakteen oder fallende Blätter: Karin, Deborah Müller, Michaela, Carla oder Ulrike – am Ende denken wir immer nur an sie! Und an die wunderbare SOPHIE LINDINGER, die den Abend eröffnen wird. Ganz klar auch an die nicht minder superen STEINER & MADLAINER aus der Schwiiz, die den Mittelpart übernehmen.

Und natürlich an euch und den Klasse-Tag, den wir im tollen Ambiente der METAStadt gemeinsam verbringen werden.

© Charlotte Goltermann

Element of Crime – Die Band

Seit 35 Jahren spielen sie ihre Songs. Es gibt nichts Vergleichbares, keine andere deutschsprachige Band, die diese eigenartige Mischung aus Folkrock und Blues, Artrock und Kinderlied, Krachorgie und Schmalzmelodie in die Welt brächte, ohne auch – wie es scheint – nur einen Moment darüber nachzudenken, ob das gerade in den Zeitgeist passt oder nicht, ob das für neue oder alte Medien taugt, ob das einer versteht, ob sie das überhaupt selber verstehen, ob das nun traurig oder lustig, hässlich oder schön, Tiefsinn oder Spinnerei ist.

Sie sind eine Band, die einen so unverwechselbaren Stil in Sachen Song, Sound und Haltung hat, dass man nur zwei Möglichkeiten hat: Man kann das mögen oder eben auch nicht. Und wenn es endlich wieder los und weitergeht mit ihren Konzerten, wird es Soulballaden wie „Am ersten Sonntag nach dem Weltuntergang“ geben, Chansons wie „Bevor ich dich traf“, Folksongs wie „Die Party am Schlesischen Tor“, Pubrockkracher wie „Ein Brot und eine Tüte“, Desert-Rock-Aufschneidereien wie „Stein, Schere, Papier“ und vieles mehr. Jakob Iljas artrockige Gitarre wird neue Klangwelten erschließen und alte wiederauferstehen lassen, Richard Pappik wird die Tempi verschleppen und beschleunigen, wie es gerade sein muss und Sven Regeners herbe, unverwechselbare Stimme wird aus Musik und Text Erlebniswelten aufeinandertürmen, dass einem schwindelig wird. Zusammen mit David Young (Bass), Ekki Busch (Akkordeon) und Rainer Theobald (Saxophon) taumeln sie dann in die aufgehende Sonne des Rock ’n‘ Roll und erzählen dabei von zerzausten Vögeln, die von ihren Familien unterstützt werden, vom Hendl-Jahn im Sockengeschäft und von Gratiszigarren beim Kauf neuer Leben, von einer Welt, in der Stürme, Blitze und Donner nicht Wetter, sondern ein Arsenal gegen schlechte gute Laune sind und das Sterni am Black Friday im Späti gekauft wird.

Konzerte von Element of Crime sind alles, schön, aufregend, laut, leise, bewegend und belustigend, aufwühlend und beruhigend zugleich. Es ist ein Glück, diese Band sehen und hören zu dürfen.

© Charlotte Goltermann

ELEMENT OF CRIME (DE)

Special Guests:

STEINER & MADLAINA SOPHIE LINDINGER

Sa. 09.07.2022

METAStadt Open Air Wien

Presented by radio fm4 & Raiffeisen Wien – Meine Stadtbank

Tickets auf shop.raiffeisenbank.at und in allen Raiffeisenbanken mit oeticket-Verkauf (um 10% ermäßigt mit einem Raiffeisen-Konto), in allen oeticket VVK-Stellen, sowie auf oeticket.com oder tickets.arcadia-live.com