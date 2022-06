Huawei präsentiert in Istanbul neue Produkt-Highlights

Während der Launch-Veranstaltung am 23. Juni in Istanbul, Türkei, präsentierte Huawei die Hauptschwerpunkte der Unternehmensstrategie und kündigte eine Vielzahl von neuen Produkten an. Darunter die 16 Zoll Laptops Huawei MateBook D 16 und Huawei MateBook 16s, das erste Huawei Tablet mit E-Ink-Bildschirm Huawei MatePad Paper, neue Ergänzungen der nova Smartphone-Familie – das Huawei nova Y70 und Huawei nova Y90 – und die neueste Ergänzung der Audio-Gerätefamilie, die High-End In-Ear-Kopfhörer Huawei FreeBuds Pro 2.

Fotos: Huawei

Huawei Freebuds Pro 2: Das weltweit erste Hi-Res Dual Sound System TWS

Die neuen In-Ear Kopfhörer zeichnen sich durch eine Klangqualität aus, die durch das Dual Sound System erreicht wird. Die Huawei FreeBuds Pro 2 verfügen über zwei integrierte Digital-Analog-Wandler-Chips (DAC) und einen dynamischen Vierfachmagnet-Treiber mit fortschrittlicher digitaler Frequenzweiche. Das ermöglicht es dem Gerät, zwischen hohen und niedrigen Frequenzen zu unterscheiden sowie über einen hochauflösenden LDAC-Codec. Ausgestattet mit dem branchenweit ersten Triple MIC ANC TWS-System, das im Vergleich zum Vorgängermodell eine um 15 % höhere Geräuschunterdrückung verfügt, bieten sie die klarste Klangqualität der Branche. In bestimmten Szenarien kann eine maximale Rauschunterdrückungstiefe von 47 dB erreicht werden. Die Huawei FreeBuds Pro 2 sind außerdem mit drei dynamischen Algorithmen zur Optimierung des Audioklangs ausgestattet, die in der Lage sind, Änderungen der Lautstärke, Unterschiede in der Struktur des Gehörgangs und Änderungen des Tragestatus in Echtzeit zu erkennen. Die neuen In-Ear Kopfhörer unterstützen außerdem den All-Scenario Seamless AI Life-Ansatz von Huawei dank einfacher Konnektivität mit jedem Smartphone-Betriebssystem und Benutzerfreundlichkeit in allen Alltagssituationen. Entwickelt wurden die High-End Kopfhörer in Zusammenarbeit mit den Hi-Fi Spezialisten von DEVIALET.

Huawei Matebook D 16 & 16s: Die Laptops für Arbeit, Studium und Freizeit

Die neuesten Ergänzungen im Notebook-Portfolio von Huawei – das Huawei MateBook D 16 und das Huawei MateBook 16s – sind dank dem 16 Zoll FullView-Display ideal für das Homeoffice. Das Huawei MateBook 16s ist der ideale Laptop für all jene, die professionellen Support für ihre Arbeit brauchen. Dank der Intel Prozessoren der 12. Generation und DDR5 Arbeitsspeicher bleiben alle Funktionen flüssig, selbst wenn mehrere Programme gleichzeitig laufen. Sie ermöglichen Multitasking und komplexe Nutzungsszenarien. Mit seiner 2,5k Display-Auflösung mit Touch-Support und der natürlichen Farbwiedergabe ist das Huawei MateBook 16s auch für Nutzer geeignet, die im Kreativbereich tätig sind.

Das Huawei MateBook D 16 auf der anderen Seite ist ideal für Schüler: und Student geeignet, die viele Stunden am Laptop verbringen müssen. Wie das Huawei MateBook 16s verfügt auch dieser Laptop über ein 16 Zoll Display, das viel Platz zum Arbeiten bietet und es leicht macht, mehrere Aufgaben auf einmal zu erledigen.

Beide Huawei MateBooks werden von einem Intel® Core™-Prozessor der 12. Generation der H-Serie mit einer TDP von bis zu 40 Watt, Dual-Channel-RAM und einem schnellen Solid-State-Laufwerk angetrieben. So müssen Nutzer nicht auf Leistung verzichten. Darüber hinaus sorgt Huawei mit dem Super Device Konzept für ein nahtloses Erlebnis mit einer geräteübergreifenden Dateiverwaltung und einer AI-Suche, um eine einfache Dateiübertragung zwischen PC, Smartphone und Tablet zu ermöglichen.

Huawei nova Y70 & Huawei nova Y90: Super-Akku, Super-Aufladung, Super-Bildschirm

Auf der Veranstaltung stellte Huawei auch neue Smartphones der Huawei nova Serie vor – Huawei nova Y70 und Huawei nova Y90. Das Huawei nova Y70 überzeugt mit einem 6000 mAh-Akku, während das Huawei nova Y90 dank 40 W-Huawei SuperCharge in 30 Minuten auf 50 % geladen ist. Beide Geräte sorgen durch große Displays für eine komfortable Nutzung. Das Huawei nova Y90 verfügt über ein 6,7 Zoll FHD+ Huawei Edgeless FullView Display und ultra-schmale Ränder, das Huawei nova Y70 über ein 6,75 Zoll Huawei FullView Display. In Kombination mit den für Huawei typischen Fotofunktionen, dem eleganten Design und dem großen Speicherplatz sind die Geräte ideale Smartphones für den Alltag.

Huawei MatePad Paper: Das erste E-Ink-Tablet von Huawei

Darüber hinaus hat Huawei sein erstes E-Ink-Tablet Huawei MatePad Paper auf den Markt gebracht, das sich perfekt für alle eignet, die in der Kreativbranche tätig sind und ein papierähnliches Erlebnis schätzen. Das Huawei MatePad Paper wurde für den mobilen Einsatz entwickelt und zeichnet sich durch seine schlanke Form und sein geringes Gewicht von ca. 360 g aus. Das Huawei MatePad Paper ist mit einem 10,3 Zoll HUAWEI FullView Display ausgestattet, das weltweit erste E-Ink-Displaymodul, das die TÜV Rheinland Paper Like Display-Zertifizierung erhält. Die einzigartige Bildschirm-Stift-Kombination ermöglicht das Gefühl, auf Papier zu schreiben und erzeugt ein angenehmes Rascheln beim Schreiben für ein papierähnliches Gefühl.

Preise und Verfügbarkeit

Huawei FreeBuds Pro 2

Unverbindlicher Richtpreis: EUR 199

Verfügbare Farben: Silver Blue, Silver Frost, Ceramic White

Verfügbarkeit: ab Anfang Juli

Huawei Matebook D 16

Unverbindlicher Richtpreis: EUR 999

Speicherkonfiguration:

Intel® Core™ i5-12450H-Prozessor der 12. Generation, 16 GB RAM/512 GB ROM, Intel® UHD Grafikkarte

Verfügbare Farben: Space Gray

Verfügbarkeit: ab Anfang August

Huawei Matebook 16s

Unverbindlicher Richtpreis: EUR 1599

Speicherkonfiguration:

Intel® Core™ i7-12700H-Prozessor der 12. Generation, 16 GB RAM/1 TB ROM, Intel Iris® Xe Grafikkarte

Verfügbare Farben: Space Gray

Verfügbarkeit: ab Ende Juli

Huawei nova Y70

Unverbindlicher Richtpreis: EUR 199

Verfügbarkeit: ab Mitte Juli

Huawei nova Y90

Unverbindlicher Richtpreis: EUR 269

Verfügbarkeit: ab Mitte Juli

Huawei MatePad Paper