Technik News

Von der Homeoffice-Ausstattung bis hin zur Robotik: Was gibt es Neues aus der Welt der Technik?

Huawei MatePad Pro

High-End-Tablet

Das neue Flagschiff-Tablet von Huawei, das MatePad Pro, ist seit Ende Mai im österreichischen Handel zu einem unverbindlichen Richtpreis von EUR 549,00 erhältlich. Für all jene, die das Huawei MatePad Pro bis Ende Juni kaufen, gibt es ein Huawei Smart Magnetic Keyboard und einen Huawei M-Pencil kostenlos dazu. Diese Aktion läuft ab Verkaufsstart bis Ende Juni und solange der Vorrat reicht. Das Fundament für mehr Leistung und Energieeffizienz bildet der Kirin-­990-SoC-Prozessor. Das neue Tablet ist ­außerdem mit bis zu 8 GB LPDDR4X Dual-­Channel-RAM ausgestattet und ermöglicht einen schnellen Start von Apps und dadurch effektives Arbeiten. Der Rahmen in Magnesiumlegierung sorgt für ein niedriges Gewicht und ist dennoch strapazierfähig. Die 16-Core-Mali-G76-GPU verbessert die ­Leistung und Akkulaufzeit für ein reibungs­loses Arbeits- und Unterhaltungserlebnis ­erheblich.

Preis: ab 549,99 Euro

consumer.huawei.com/at

Zippo Sure Fire Tool

Burn, Baby, burn!

Zippo, der Klassiker unserer Jugend. Jeder wollte eines haben, die meisten Nachwuchsraucher hatten zumindest ein billiges Fake-Zippo immer parat! Inzwischen raucht man ja nicht mehr allzu viel, doch gerade in Zeiten des Hamsterkaufs und der potenziellen Zombie-Apokalypse schadet ein Firestarter nicht. Mit dem Zippo Sure Fire Tool hat man alles, was man zum Feuermachen in der Wildnis oder zumindest am Weber-Grill braucht. Eine Reibe zum Zunder-Abrieb, Feuerstein-Anzünder, Säge, Schraubenzieher und wachsgetränkter Anzünddocht. ­Überleben gesichert!

Preis: 19,95 Dollar

zippo.com

Anker iPhone Blitz

Es werde Licht

Der Zubehörhersteller Anker hat ein externes Blitzlicht mit Lightning-Anschluss und Spiralkabel vorgestellt, das Smartphone-Fotografen helfen soll, Szenen besser auszuleuchten. Der externe iPhone-Blitz mit Lightning-Anschluss von Anker soll viermal so hell sein wie die LED im iPhone selbst. Das Zubehör funktioniert am iPhone 11 und iPhone 11 Pro beziehungsweise am iPhone 11 Pro Max. Das Gerät kommuniziert direkt mit iOS, das eine Unterstützung für externes Zubehör bietet. Mit einer vollen Akkuladung könnt ihr bis zu 10.000 Fotos knipsen oder bis zu 50 Minuten lang ein Video aufnehmen. Im Lieferumfang ist zudem ein ­Diffusor mit dabei, der das Licht besser verteilt und weicher macht. Erhältlich ist das sinnvolle Tool unter anderem via Amazon.

Preis: 49,99 Euro

anker.com