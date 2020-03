Huawei präsentiert in Wien seine neuesten Innovationen

In einem exklusiven Rahmen über den Dächern Wiens präsentierte Huawei heute die neuesten Zuwächse in seinem Produktportfolio. Bei der Hands-On-Produktpräsentation konnte man unter anderem das schnellste faltbare 5G-Smartphone Huawei Mate Xs und das neue Huawei MateBook X Pro testen. Auch die neuesten Allrounder-Modelle der neuen Huawei MateBook-Serie und das neue High-End-Tablet Huawei MatePad Pro konnten vor Ort ausprobiert werden. Außerdem wurde das hauseigene Ökosystem von Huawei präsentiert, die Huawei AppGallery. Die neuen Produkte kommen nun auch nach Österreich und werden fortlaufend im Fachhandel sowie teilweise bei Mobilfunkanbietern erhältlich sein.

Huawei Mate Xs: Das schnellste faltbare 5G-Smartphone

Das Huawei Mate Xs bietet, als zweite Generation des revolutionären faltbaren 5G-Smartphones, ein leistungsstarkes und nahtloses Nutzererlebnis in zwei unterschiedlichen Modi. Im zusammengeklappten Zustand ist das 5G-Device ein leistungsstarkes Dual-Screen-Smartphone. Der 6,6-Zoll-Hauptbildschirm ist mit einem Falcon Wing Mechanical-Scharnier, hergestellt aus einem Flüssigmetall auf Zirkonium-Basis, mit dem 6,83-Zoll-Zweitbildschirm verbunden. Aufgeklappt wird es zu einem 8-Zoll-FullView-Display Tablet und bietet ein noch nie dagewesenes Erlebnis für eine Vielzahl von Arbeits- und Spielszenarien. Das Huawei Mate Xs profitiert von Huaweis fortschrittlichster Technologie: Angefangen bei dem Kirin 990 5G Chipsatz und dem speziell für das Gerät entwickelte 5G-Antennensystem, die für enorme Leistungsstärke und stabilste 5G-Konnektivität sorgen, bis hin zum erstklassigen Flaggschiff-Kamerasystem von Leica, das aus einer 40MP Hauptkamera (Weitwinkel, f/1,8), einer 16MP Ultra-Weitwinkel-Kamera (f/2,2), einer 8MP Telekamera (f/2,4, OIS) und einer 3D-Tiefenerkennungskamera besteht. Das Huawei Mate Xs ist ab Ende März in der Farbe Interstellar Blue und mit 8 GB RAM und 512 GB ROM Speicher zu einem unverbindlichen Richtpreis von EUR 2.499,00 im Fachhandel sowie bei Mobilfunkanbietern verfügbar.

Huawei MateBook X Pro: Das Power-Notebook im schlanken Design

Das Huawei MateBook X Pro ist die neueste Version der High-End-Notebooks und ist das bisher leistungsstärkste Notebook des Technologieunternehmens, das mit seinem Ultra FullView-Display mit Touch-Screen überzeugt. Mit dem schlanken Rahmen erreicht es eine beeindruckende Screen-to-Body Ratio von 91 Prozent. Das unkonventionelle Seitenverhältnis von 3:2 eignet sich im Vergleich zu herkömmlichen Widescreens besser für die Erstellung von Inhalten und bietet dem Nutzer damit maximale Produktivität. Die versenkbare Kamera bietet zusätzlich Schutz der Nutzerprivatsphäre. Für eine möglichst effiziente und leise Kühlung schaltet ein intelligentes Kühlsystem dynamisch zwischen aktivem und passivem Modus um. In Österreich wird es das Huawei MateBook X Pro ab Mitte Mai in einer Version von Intel® Core™ i5-10210U Prozessor der 10. Generation mit 16 GB RAM und 512 GB ROM Speicher in Space Grey geben. In der Version von Intel® Core™ i5-10210U Prozessor der 10. Generation mit 16 GB RAM und 512 GB ROM Speicher sowie einer NVIDIA® GeForce® MX250 2GB GDDR5 GPU ist das Huawei MateBook X Pro in Space Grey und in der Version von Intel® Core ™ i7-10510U Prozessor der 10. Generation mit 16 GB RAM und 1 TB ROM Speicher sowie einer NVIDIA® GeForce® MX250 2GB GDDR5 GPU ebenfalls in Space Grey erhältlich sein.

Huawei MateBook-Serie: Die neuen Allrounder-Notebooks

Neben dem High-End-Flaggschiff wurden auch neue Versionen der beliebten Allrounder-Modelle angekündigt, die ab Mitte Mai im österreichischen Fachhandel erhältlich sein werden: Das Huawei MateBook 13, das Huawei MateBook D14 und das Huawei MateBook D15. Sie kombinieren zeitloses Design mit hoher Leistung, leichtem Gewicht und hervorragender Verarbeitung und eignen sich perfekt für den täglichen Gebrauch. Das Huawei MateBook 13 kommt in Space Grey sowohl in der Version von Intel® Core™ i5-10210U der 10. Generation mit 8 GB RAM und 512 GB ROM Speicher als auch in der Version Intel® Core ™ i7-10510U Prozessor der 10. Generation mit 16 GB RAM und 512 GB ROM Speicher und einer NVIDIA® GeForce® MX250 2GB GDDR5 GPU sowie Touch-Screen in den österreichischen Fachhandel. Das Huawei MateBook D14 in Mystic Silver ist ebenfalls ab Mitte Mai in der Version AMD Ryzen™ 5 3500U mit 8GB RAM und 512 GB ROM im österreichischen Fachhandel erhältlich sowie das Huawei MateBook D15 in Mystic Silver in der Version AMD Ryzen™ 5 3500U mit 8GB RAM und 256 GB ROM.

Huawei MatePad Pro: Produktivität und Kreativität zum Mitnehmen

Das neue High-End-Tablet Huawei MatePad Pro bringt eine Reihe an Innovationen mit sich und überzeugt gleichermaßen mit Design und Technologie. Mehr Leistung und verbesserte Energieeffizienz wird mit dem Kirin 990 Chipset erreicht. Ein Rahmen mit Magnesium-Legierung sorgt für ein niedriges Gewicht bei hoher Strapazierfähigkeit. Das Huawei MatePad Pro ist mit einem IPS-Panel ausgestattet, das dem Nutzer beste Unterhaltungserlebnisse garantiert. Durch die Ergänzung der leistungsstarken Hardware um die Huawei ClariVu-Display-Enhancement-Technologie entsteht eine deutlich verbesserte Farbwiedergabe und Bildklarheit.

Durch die Ergänzung der leistungsstarken Hardware um die Huawei ClariVu-Display-Enhancement-Technologie entsteht eine deutlich verbesserte Farbwiedergabe und Bildklarheit. Der separat zu erwerbende Huawei M-Pencil ist eine hervorragende Ergänzung für kreatives und produktives Arbeiten. Durch das Platzieren des Stiftes an den Rand des Huawei MatePad Pro verbindet sich das Duo automatisch per Bluetooth. Ebenso einfach lässt sich das Smart Magnetic Keyboard mit dem Tablet verbinden.

Das Huawei MatePad Pro ist ab dem Frühsommer in der Farbe Midnight Grey in der Speicherkonfiguration 6GB+128G im Fachhandel zu erwerben.

Huawei AppGallery: Das zuverlässige und sichere Ökosystem

Zusätzlich zu den neuesten High-Tech Produkten stellte Huawei auch sein hauseigenes Ökosystem vor: die Huawei AppGallery. Bei dem zuverlässigen Ökosystem des Technologieunternehmens steht die Privatsphäre und Sicherheit seiner Nutzer an erster Stelle. Gleichzeitig bietet das Ökosystem ein einzigartiges und intelligentes Benutzererlebnis. Als eines der Top-3-App-Ökosysteme weltweit, ist die Huawei AppGallery auf den neuesten Geräten verfügbar und deckt die wichtigsten und beliebtesten Apps und Dienste ab. Eine kontinuierliche Ausweitung der verfügbaren Apps sorgt dafür, dass Nutzer sowohl international beliebte Apps als auch hochwertige lokale Applikationen auf ihren Devices sicher und problemlos nutzen können.

Die Huawei AppGallery setzt die höchste Verifizierungsstufe ein, um sensible Daten und Privatsphären der Nutzer zu schützen. Persönliche und sensible Informationen, wie beispielsweise biometrische Daten, werden zu keiner Zeit außerhalb des Huawei Geräts verarbeitet. So hat jeder Nutzer die vollständige Kontrolle über seine persönlichen Daten und deren Verwendung. Die Huawei AppGallery bietet außerdem „Quick Apps“ an, ein App-Ökosystem mit installationsfreien Applikationen. Diese Quick Apps bieten den Nutzern die gleiche Nutzererfahrung wie Native Apps, allerdings mit einem erheblich geringeren Speicherplatzbedarf.

Huawei arbeitet kontinuierlich daran, die Auswahl an Top-Apps zu erweitern, um weltweit beliebte Apps sowie qualitativ hochwertige lokale Apps verfügbar zu machen. Die Huawei AppGallery segmentiert Apps in 18 Kategorien, darunter Nachrichten, soziale Medien, Unterhaltung und mehr, die alle durchsuchbar sind und ein einfaches, reibungsloses Browsing ermöglichen. Wenn eine App nicht gefunden werden kann, kann der Name der App auf einer ‚Wunschliste‘ eingetragen werden. Sobald diese App erhältlich ist, wird der Nutzer, der den Eintrag erstellt hat, benachrichtigt.