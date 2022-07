Sprudelnd frisch und fruchtig – und auch zu gewinnen!

Für einen erfrischenden Sommer gibt es neue Sommersirupe von Mautner Markhof. Frisch und spritzig direkt aus dem ISI Twist’n Sparkle Sprudler!

Fotos: Florence Stoiber

Pünktlich zum sonnigen Wetter findet sich mit den Soda Sirupen eine sommerliche Produktneuheit aus dem Hause Mautner Markhof in den Regalen. Erhältlich ist die limitierte Sommeredition in den Geschmacksrichtungen Zitrone und Birne Melisse seit Mai im Lebensmittelhandel. Für eine sommerlich-spritzige Abkühlung wurde der Sirup extra für das Aufgießen mit Soda oder Mineralwasser entwickelt und erfrischt als alkoholfreier Drink zwischendurch oder als Cocktail an lauen Sommerabenden. Gewinne mit etwas Glück ein Package mit den limitierten, fruchtigen Sommersirupsorten Birne Melisse und Zitrone sowie einen ISI Twist’n Sparkle zum aufsprudeln.

Perfekte Erfrischung

Es ist Sommer, die Temperaturen steigen wieder und verlangen nach Abkühlung. Und dafür braucht es dieses Jahr nicht immer einen Sprung ins kühle Nass: Ein spritziges Getränk erfrischt zu Hause, im Büro oder unterwegs im Handumdrehen. Denn passend zur Sommersaison bringt Mautner Markhof mit den limitierten Soda Sirupen eine Produktneuheit in Form von spritziger Abkühlung in die Regale.

Erhältlich in den beiden beliebten Geschmacksrichtungen Zitrone und Birne Melisse erfrischt die Sommeredition im Nu. Für den spritzigen Genuss zwischendurch wird der Sirup mit Soda oder Mineralwasser aufgegossen – beide Sorten sind extra für das Mixen sprudelnder Getränke entwickelt worden. Auch als Basis für coole Drinks eignen sich die Soda Sirupe ideal.

Mitmachen und gewinnen!

Wir verlosen ein Package mit den limitierten, fruchtigen Sommersirupsorten Birne Melisse und Zitrone sowie einen ISI Twist’n Sparkle zum aufsprudeln.



Teilnahmeschluss: 22. 07. 2022