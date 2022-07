GLIDER GEIL (Harley)

Keine andere Motorradmarke setzt so sehr auf Style und Individualität wie Harley-Davidson. Und das zeigt sich nicht nur an den Bikes selbst, auch in Sachen funktioneller, aber trotzdem stylischer Motorrad-Fashion hat Harley die Nase ganz weit vorn. Das nehmen wir zum Anlass, um mit den beiden neuen Modellen Street Glide ST und Road Glide ST in den urbanen Alltag einzutauchen und dabei selbstverständlich perfekt gestylt zu sein. Egal ob Business, Leisure oder Weekend.

Hannes: (←)

Lederblouson: Boss Orange, 449 €, Hose: MMX, 179 €, beides peek-cloppenburg.at, Polo: S.Oliver, 29,99 €, soliver.at, Helm: Harley-Davidson, Hightail, 175 €, h-d.wien, Ferdinand Fischer GmbH,

Triester Straße 260-262, 1230 Wien

Peter: (→)

Blouson: S.Oliver, 199,99 €, soliver.at, Polo: Colmar, 89 €, colmar.it, Hose: Esprit, 69,99 €, esprit.at, Sneakers: Allbirds, Grey Tree Flyer, 100 Euro, allbirds.com, Helm: Harley-Davidson, 206 €, h-d.wien,

Ferdinand Fischer GmbH, Triester Straße 260-262, 1230 Wien. Uhr: Tudor, Black Bay GMT S&G,

4.040 €, tudorwatch.com, -Brille: McQ, 179,95 €, misterspex.at

Business as unusual!

Warum nicht den Weg zum nächsten Termin mit Fahrspaß verkürzen? Man schwingt sich im schmal geschnittenen Anzug oder im Casual Business Outfit, häufig in einer Blouson/Polo Kombination, auf das Motorrad. Der edle Zeitmesser am Handgelenk darf dabei natürlich nicht fehlen. Abgerundet wird das Ensemble durch eine erlesene Aktentasche oder ein hochwertiges Computer Case.

Hannes:

Sakko: Drykorn, 239 €, Hose: Drykorn, 129 €, Shirt: Baldessarini, 79 €, alles peek-cloppenburg.at, Brille: Gucci, 319,95 €, misterspex.at, Uhr: IWC, Big Pilot’s Watch 43 Top Gun, 11.500 €, iwc.com, Tasche: Montblanc, Meisterstück Soft Grain Collegemappe, 630 €, montblanc.com



Peter:

Blouson: Bogner, 299 €, bogner.com, Polo: Lacoste, 129,95 €, zalando.at, Hose: Esprit, 69,99 €,

esprit.at, Brille: Silhouette, Cape Florida, 395 €, silhouette.com, Uhr: IWC, Big Pilot’s Watch 43 Top Gun, 11.500 €, iwc.com, Tasche: Montblanc, Meisterstück Neo Aktentasche, 1.500 €, montblanc.com

Die Zeiten fader ­Biker-Outfits in Grau und Schwarz sind längst vorbei. Für den Weeken­der mit Road ­Glide ST und Street Glide ST kombinieren wir Style und Funktion, ohne Kompromisse in ­Sachen Look einzugehen. Lässige Harley-Leder­­jacken mit Pro­tek­toren, dazu trägt man passende T-Shirts mit klassischen Roadtrip ­Motiven. Eine Kevlar-­verstärkte Jeans bietet Sicherheit, aber auch in puncto Styling ist man damit auf der ­sicheren Seite. Der Look ist sportlich, ebenso, wie die beiden neuen Harley-Modelle, die dank mehr ­Federweg und einem 13 PS-Upgrade in ­Sachen Leistung ­wesentlich sportlicher über den Exelberg zur ­legendären und frisch ­re­vitalisierten Doppler­­hütte gleiten.

Hannes:

Lederjacke: Harley- Davidson, Refelctive Skull, 850 €, T-Shirt: Harley-Davidson, 46 €, Helm: Harley- Davidson, Hightail, 175 €, alles h-d.wien, Ferdinand Fischer GmbH, Triester Straße 260-262, 1230 Wien, Jeans: Rokker, Violater, 399 €, therokkercompany.com auch bei Fischer GmbH, Brille: Silhouette, Futura Dot, 490 €, silhouette.com, Uhr: Casio, Edifice, EFR, 169 €, casio-shop.eu

Peter:

Lederjacke: Harley- Davidson, Victory Lane, 708 €, T-Shirt: Harley- Davidson, 45 €, Helm: Harley-Davidson, 206 €, alles h-d.wien, Ferdinand Fischer GmbH, Triester Straße 260-262, 1230 Wien, Jeans: Rokker, Rockstar, 379 €, therokkercompany.com auch bei Fischer GmbH, Brille: Andy Wolf Eyewear, Brutus, 299 €, andy-wolf.com, Uhr: Casio, Edifice EQS, 299 €, casio-shop.eu



Beide Bikes verfügen über geräumige Seitenkoffer.

Hier finden neben dem Hamamtuch auch Badeshorts Platz – in dieser Saison sind Print oder Streif in pastelligen Tönen durchaus angesagt – sowie ein leichtes Shirt aus Baumwolle oder ­Leinen, was bekanntlich edel knittert und vor der prallen Sonne schützt. Dann passen auch noch Pantoletten und natürlich der unverzichtbare Sonnenschutz hinein.

Hannes: (↖)

Jacke: Aeronautica Militare, 279,99 €, T-Shirt: Tom Tailor, 12,99 €, Jeans: Levi`s 511, 99,99 €, alles peek-cloppenburg.at, Brille: Silhouette, Bayside, 335 €, silhouette.com, Uhr: Casio, Edifice EQS, 299 €, casio-shop.eu

PEter: (↗)

Weste: Harley-Davidson, West Eagle Distressed, 354 €, T-Shirt: Harley-Davidson, 43 €, Hemd: Harley-Davidson, Woven Red Plaid, 100 €, alles h-d.wien, Ferdinand Fischer GmbH, Triester Straße 260-262, 1230 Wien, Jeans: 7 For All Mankind, 219,99 €, peek-cloppenburg.at, Brille: Fr!tz 1966, Elon, 159 €, wutscher.com, Uhr: Casio, Edifice EFR, 169 €, casio-shop.eu



Und wie könnte man besser zum Badeausflug gleiten als mit der Harley-Davidson Road Glide ST in gepflegtem Vivid Black und ihrer legendären rahmenfesten Verkleidung mit dem markanten Frontscheinwerfer namens Shark­nose. Mit der „Boom! Box GTS“, dem Infotainment-System der Road Glide ST, findet man dank Navi schnell zum Strand und lässt ­mittels basslastigem ­Speakersystem auch noch die Beachparty ­steigen.