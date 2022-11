Die Zukunft einer Ikone

Advertorial

Die Marke Jeep steht seit Jahrzehnten wie niemand sonst für kompromisslose Offroadkompetenz gepaart mit unverkennbarem Design. Nun startet Jeep mit Vollgas in die Zukunft durch: Der vollelektrische Jeep Avenger bringt den ikonischen Lifestyle mit der elektrischen Ära in Einklang.

Wie das gelingen kann, demonstriert der Avenger schon mit dem ersten Eindruck, der ja bekanntlich der wichtigste ist. Denn nicht nur Experten stechen die traditionellen Details à la Jeep sofort ins Auge. Der Siebenschlitz-Kühlergrill hat sich im Laufe der Zeit zwar gewandelt und ist deutlich breiter als noch anno dazumals, bleibt aber auch beim Avenger das zentrale Designmerkmal an der Front. Ausladende Kotflügel verstärken den muskulösen Eindruck noch und verleihen dem ersten vollelektrischen Jeep eine imposante Körpersprache. Für den dazu passenden scharfen Blick sorgen messerscharfe Scheinwerfer, die durch den gebogenen Grill etwas nach hinten rücken und so besser vor Beschädigungen geschützt sind.

Das macht nicht nur offroad Sinn, wo der Jeep Avenger sich weiterhin rundum wohl fühlt. Denn auch im Großstadtdschungel kann es hin und wieder eng werden und hier liegt bei einem vollelektrischen Jeep natürlich ein ganz wichtiger Fokus. Gute Figur macht der Avenger sowieso überall. Die Silhouette wird von den trapezförmigen Radkästen dominiert, die einerseits einen kraftvollen Eindruck erwecken und andererseits den 18 Zoll großen Rädern die bestmögliche Bewegungsfreiheit bieten. Die schräg nach vorne geneigte C-Säule verstärkt den dynamischen Gesamteindruck noch. Abgerundet wird das Design des vollelektrischen Jeep von den aus Wrangler und Renegade bekannten X-förmigen Rückleuchten im Look eines Militär-Benzinkanisters.

Das „X“ ist darüber hinaus ein wiederkehrendes Motiv beim Jeep Avenger. Das gilt vor allem für das brandneue „X-Camo“-Muster, in dem Tarnoptik mit der X-Form kombiniert wird. Mit solchen Besonderheiten zieht der Avenger die Blicke auf sich und verbindet die alte und die neue Automobilwelt. Denn das 4,08 Meter lange SUV ist zwar zweifelsfrei als Jeep erkennbar, geht aber dennoch all-in auf die modernen Tugenden eines Elektroautos. Die kompakte Größe passt da hervorragend dazu, schließlich soll der Avenger auch im urbanen Alltag seine Klasse ausspielen. In der Stadt schafft er mit seinem Elektroantrieb satte 550 Kilometer am Stück, im kombinierten WLTP-Zyklus sind es immer noch 400. In gerade einmal 24 Minuten lädt man den Avenger im besten Falle von 20 auf 80 Prozent, es sind also nur kurze Ladestopps nötig.

So passt der Jeep Avenger in eine schnelle Zeit und fügt sich nahtlos in den oftmals hektischen Alltag ein. Doch er ist auch das perfekte Auto, um genau aus diesem auszubrechen. Denn die größte Bodenfreiheit im Segment, großzügige Böschungs- und Rampenwinkel, Bergabfahrhilfe und die sechs Fahrmodi des Selec Terrain machen das e-SUV zum zeitgeistigen Abenteuerauto. Unter der Woche der perfekte emissionsfreie Begleiter, am Wochenende bereit für den Trip abseits der Straße – das kann sonst kaum ein Auto von sich behaupten.

Das Interieur des Jeep Avenger hat sich ganz dem Design-to-Function-Prinzip verschrieben. Die Vorbildfunktion des Jeep Wrangler ist deutlich zu erkennen, zahlreiche moderne Features werten den Innenraum aber nochmals deutlich auf. Unverzichtbar ist der 10,25 Zoll große Infotainment-Touchscreen, der gemeinsam mit dem ebenso großformatigen digitalen Instrumentendisplay das Herzstück der „always connected“-Philosophie bildet. Hier lassen sich alle Informationen zum Auto jederzeit abrufen und verbinden es nahtlos mit dem Smartphone. Dank der Jeep Mobile App kann man auch gemütlich aus dem Wohnzimmer mit dem Auto kommunizieren und Klimaanlage, Türen und Ladefunktion per Handy fernsteuern. Die mehrfarbige Ambientenbeleuchtung passt zu diesen futuristischen Features. Clever ist außerdem das Ablagekonzept im Innenraum. 34 Liter Stauraum entstehen so im Passagierraum zusätzlich zum 355 Liter großen Kofferraum, der zum Spitzenfeld im Segment gehört. Einzigartig: Der modulare Mitteltunnel kann verschoben oder ganz entfernt werden und schafft so noch mehr Platz. Auch Transportaufgaben stellt sich der Jeep Avenger somit unerschrocken.

Bis 30. November kann man aktuell den Jeep Avenger 1st Edition reservieren. Diese exklusive Version kommt immer vollausgestattet daher und ist der perfekte Einstieg in die vollelektrische Premiere der Marke Jeep. Auch eine aufwändige zweifarbige Lackierung ist auf Wunsch hier mit an Bord und gibt dem stylischen Avenger den finalen Schliff. Die inkludierte Wallbox ist die Kirsche auf der Torte. Noch individueller wird es mit den mehr als 100 Zubehörteilen von Mopar, die für den Avenger angeboten werden. So passt sich das e-SUV perfekt an seinen Besitzer an. Der Jeep Avenger ist das erste von vier vollelektrischen Modellen der Marke bis 2025 und läutet die Zukunft der Ikone mit dem idealen Allrounder ein. Egal ob City oder Offroad – Jeep spielt auch in der Elektroära ganz vorne mit.