Gewinnspiel: Die Goldfisch‘ im U4 zu Falcos 25. Todestag

25 Jahre auf den Tag genau ist es am 6. Februar 2023 her, dass Falco von uns gegangen ist. Zu diesem denkwürdigen Anlass geigen am 16. und 17. Februar Die Goldfisch‘ im U4 auf und lassen die Legende hoch leben. Der WIENER verlost 2×2 Tickets zu beiden Terminen.

Fotos: Maximilian Röder

Dass wir Falco (hoffentlich) nicht vorstellen müssen, versteht sich (hoffentlich) von selbst. Die Goldfisch‘ sollten allerdings ebenfalls jedem ein Begriff sein. Im U4 treffen die ganz großen Könner und Stars der heimischen Musikszene auf die Mitglieder der originalen Falco-Band von einst – letztere sind natürlich selbst Meister ihres Fachs. In dieser Konstellation haben die Auftritte im U4 jetzt auch schon Tradition, finden regelmäßig statt und sind ein echter Pflichttermin für Falco-Fans und -Freunde.

Ein Jubiläum wie der 25. Todestag kann da keinesfalls ausgelassen werden, eh klar. Deshalb bespielen Die Goldfisch‘ (Thomas Rabitsch, Peter Vieweger, Bernhard Rabitsch, Peter Paul Skrepek, Bertl Pistracher und Florian Holoubek) gemeinsam mit Roman Gregory, Georgij Makazaria, Tini Kainrath, Skero, Edita Malovcic und EsRap am 16. und 17. Februar mal wieder das U4. Einlass ist je nach Ticket ab 18:45, um 20:00 Uhr steigt die Show dann auf der Bühne. Beide Tage kommen selbstredend auch mit einer Afterparty ausgestattet daher: Am Donnerstag den 16. gibt es „„Falcoparty Nachtflug“ – Falcomania die ganze Nacht“ und am Freitag den 17. wird bei „„Addicted to Rock“ – die legendäre Rocknacht im U4“ abgefeiert.

Wer Lust auf eine Konzertnacht der Superlative bekommen hat, spielt direkt bei unserem Gewinnspiel mit. Und mit ein bisschen Glück seid ihr mit eurer Begleitung an einem der beiden Tage live und mittendrin dabei.